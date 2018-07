Zee.One nimmt neue Kochshow ins Programm

© Zee One

Der Bollywood-Sender Zee.One setzt ab Ende Juli erneut auf ein Koch-Format. Diesmal handelt es sich um eine Sendung mit dem Koch David Rocco, der einen Einblick in die indischen Küche geben will. Auch Bollywood-Stars sind zu Gast.



12.07.2018 - 13:11 Uhr von Alexander Krei 12.07.2018 - 13:11 Uhr

Eigentlich setzt Zee.One bekanntlich vorwiegend auf Serien und Filme aus Bollywood, doch noch in diesem Monat wird der Free-TV-Sender erneut eine Kochshow ins Programm nehmen. Wie jetzt bekannt wurde, startet am 26. Juli das neue Format "David Rocco's Dolce India". Geplant sind 26 Folgen, die jeweils donnerstags um 21:00 Uhr ausgestrahlt werden sollen.

Der Koch, der aktuell in Toronto lebt und schon zahlreiche Preise gewann, will darin seine italienischen Wurzeln mit der vielfältigen indischen Küche verbinden, heißt es - auf diese Weise wird also gewissermaßen wieder der Bogen zu Bollywood gespannt. Zugleich begegnet David Rocco neben Bollywood-Stars in jeder Folge auch Meistern der indischen Küche.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Zee.One auf das Thema Kochen setzt. Bereits zu Beginn des Jahres hatte der Sender mit "Einfach & Leicht - Genießen mit Ranveer Brar" eine Kochshow ins Programm genommen (DWDL.de berichtete).

Teilen