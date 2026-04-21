ProSiebenSat.1 räumt weiter auf und hat jetzt den Verkauf seines Creator-Business in Nordamerika angekündigt. Die Marke Studio71 US geht demnach an das Unternehmen Fixated mit Sitz in Los Angeles. Fixated bietet End-to-End-Lösungen in den Bereichen Talent Management sowie Content-Produktion und unterstützt Creator unter anderem dabei, Reichweiten auszubauen und Erlösquellen zu diversifizieren.

Studio71 US wurde 2011 unter dem Namen Collective Digital Studio gegründet und ist seit 2015 Teil von ProSiebenSat.1. Das Unternehmen betreibt in Nordamerika ein umfangreiches Content-Creator-Netzwerk sowie ein Podcast-Business und zählt zu den Top-10 der US-Podcast-Networks. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Studio71 US einen Umsatz von 247 Millionen Euro.

Das Signing der jetzt bekannt gewordenen Transaktion erfolgte bereits am vergangenen Freitag, das Closing am Montag. Zu den finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Nicht betroffen ist das operativ eigenständige Geschäft von Studio71 im deutschsprachigen Raum, das weiterhin Teil der ProSiebenSat.1-Gruppe bleiben soll. Mit der jetzt erfolgten Transaktion wolle man "die strategische Fokussierung auf das Entertainment-Geschäft in der DACH-Region" weiter vorantreiben, erklärte ProSiebenSat.1.

Durch den Verkauf von Studio71 US hat ProSiebenSat.1 am Dienstag zugleich den Umsatzausblick für das laufende Geschäftsjahr aktualisiert und rechnet deshalb mit einem "moderaten Rückgang des Konzernumsatzes", wie es heißt. Auf organischer Basis, also bereinigt um Währungseffekte und Portfolioveränderungen, gehe man jedoch unverändert von einem "leichten Wachstum" aus.