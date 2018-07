Ralf Schmitz verteilt bei RTL wieder Quittungen

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Anfang August wird RTL eine zweite Ausgabe von "Der Chef bekommt die Quittung" zeigen. Die Eigenentwicklung war im Mai erstmals zu sehen, konnte dabei aber nur bedingt überzeugen. Im August gibt es daher einen neuen Sendeplatz.



12.07.2018 - 15:27 Uhr von Timo Niemeier 12.07.2018 - 15:27 Uhr

RTL hat eine zweite Ausgabe von "Der Chef bekommt die Quittung" mit Ralf Schmitz in Aussicht gestellt. Das Format ist am 4. August zu sehen und wandert damit auf den Samstag. Anders als noch im Mai läuft die Show dann aber nicht zur besten Sendezeit, sondern erst ab 22:15 Uhr. Um 20:15 Uhr zeigt RTL die neue Show "Einstein Junior" mit Max Giermann.

In "Der Chef bekommt die Quittung" fordern Mitarbeiter ihren jeweiligen Chef in sechs Spielrunden heraus und kämpfen um Sachpreise, die sich die Belegschaft für ihren Betrieb schon immer gewünscht hat. Wenn sie gewinnen, bekommt der Chef die Quittung und darf zahlen. Der vermeintliche Clou: Der Chef hat zu Beginn der Show keine Ahnung, dass er gleich in einem vollbesetzten Fernsehstudio vor seiner Belegschaft steht, um sich in der Arena seinen größten Schwächen zu stellen. Moderiert wird die neue Show von Ralf Schmitz. Als Produktionsfirma ist Tower Productions mit dabei, das schon "Undercover Boss" für RTL verantwortet.

Mit gerade einmal 11,8 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe ist die Pilot-Ausgabe der Show im Mai allerdings kein großer Erfolg für RTL gewesen. Nicht einmal zwei Millionen Menschen sahen zu. Es dürfte spannend zu beobachten sein, wie demnächst das Zusammenspiel mit "Einstein Junior" funktioniert.

