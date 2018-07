Nach Sat.1 und WDR: Vox setzt auf Familie Wurst

© MG RTL D / REC.n.ROLL media

Vox hat Lust auf Vokuhila: Anfang August wird der Sender eine neue Dokusoap über die Zwillingsbrüder Manfred und Werner Wurst ins Programm nehmen. In der Vergangenheit waren die beiden auch schon in Sat.1 sowie im WDR zu sehen.



12.07.2018 von Alexander Krei

Vox holt zwei alte Bekannte ins Fernsehen zurück: Ab dem 6. August zeigt der Sender jeweils montags um 23:15 Uhr die Dokusoap "Willkommen bei Familie Wurst", in deren Mittelpunkt die Zwillingsbrüder Manfred und Werner Wurst stehen, die fast alles miteinander teilen - sogar den Oberlippenbart und die Vokuhila-Frisur. Geplant sind zunächst vier Folgen, die von Rec.n.Roll-Media produziert werden.

Erst vor eineinhalb Jahren hatte das WDR Fernsehen ein Format mit den beiden ausgestrahlt - die Dokusoap wurde damals unter dem Titel "Familie Wurst - Mit Herz und Haaren" ebenfalls am Montagabend gezeigt, allerdings in der Primetime. Darüber hinaus hatte Sat.1 vor Jahren eine Dokusoap über die Familie gedreht, nachdem Michael Wurst - Sohn und Neffe der Zwillinge - in der damaligen Castingshow "StarSearch" den dritten Platz belegt hatte.

Auch in der Vox-Dokusoap wird er nun wieder eine zentrale Rolle einnehmen, weil er zusammen mit seiner Frau Julia aus dem Mehrgenerationenhaus auszuziehen gedenkt, was das Familienidyll nach Angaben des Senders "ins Schwanken" bringt.

