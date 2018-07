"Galileo Spezial" wird erste UHD-Produktion von ProSieben

© ProSieben / Benedikt Müller

In wenigen Tagen wird ProSiebenSat.1 erstmals eine Produktion in Ultra HD auf Sendung schicken. Es handelt sich dabei um eine Spezial-Ausgabe von "Galileo", für deren Ausstrahlung man auf UHD1 setzt. Sat.1 will mit zwei Spielfilmen nachziehen.



16.07.2018 - 11:17 Uhr von Alexander Krei 16.07.2018 - 11:17 Uhr

Nachdem RTL mit "Sankt Maik" bereits eine ganze Serien-Staffel in Ultra HD auf Sendung gebracht hat und vor wenigen Wochen auch das Finale von "Deutschland sucht den Superstar" in der im Vergleich zu HD vier Mal höheren Auflösung produzieren ließ, zieht jetzt auch ProSiebenSat.1 nach. Den Anfang macht ein "Galileo Spezial" zum Thema "Pauschal gegen Freestyle - der beste Urlaub auf den letzten Drücker". Die für den kommenden Sonntag um 19:05 Uhr geplante Ausgabe des Wissensmagazins wird die erste UHD-Produktion des Senders sein und parallel zur ProSieben-Ausstrahlung auch beim von HD+ veranstalteten Sender UHD1 unverschlüsselt gezeigt.

Technisch setzt ProSiebenSat.1 auch auf den Einsatz des HDR-Verfahrens Hybrid Log-Gamma (HLG), das ein "deutlich erweitertes Farbspektrum" und "eine einzigartige Brillanz" umfassen soll. "Mit der zunehmenden Verbreitung von UHD-fähigen TV-Geräten steigt auch die Nachfrage nach attraktiven UHD-Inhalten", so Nicole Agudo Berben Chief Distribution Officer & EVP Digital Publishing bei ProSiebenSat.1. "ProSiebenSat.1 hat sich mit UHD inklusive HDR für höchste technische Standards entschieden. Dies führt zu noch klareren TV-Bildern und noch leuchtenderen Farben – für ein Format wie 'Galileo Spezial'" ist das ideal."

Weitere UHD-Ausstrahlungen sind bereits geplant, heißt es aus Unterföhring. Noch in diesem Jahr sollen die Sat.1-Filme "Amokspiel", basierend auf Sebastian Fitzeks Bestseller-Roman um die Kriminalpsychologin Ira Samin (Franziska Weisz), und "Hilfe, meine Mutter bekommt mein Kind!" (AT) mit Andrea Sawatzki sowie das kabel-eins-Format "Rosins Restaurants" folgen. Die UHD-Ausgabe von "Galileo Spezial" soll unterdessen nicht nur am kommenden Sonntag bei UHD1 gezeigt werden, sondern bis einschließlich 19. August jeweils sonntags um 19:05 Uhr.

Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung der HD Plus GmbH: "UHD nimmt immer mehr Fahrt auf. Relevante Programmhighlights wie 'Galileo Spezial' oder die kommenden Produktionen von ProSiebenSat.1 geben den Zuschauern immer öfter die Möglichkeit, die Qualität mit ihrem UHD-TV-Gerät zu erleben, die dort auch hingehört: UHD mit HDR. Das schafft Begeisterung bei den Zuschauern, die sich mit HD+ auf immer mehr Produktionen in dieser faszinierenden Qualität freuen dürfen."

