RTL Passion: "Once Upon a Time"-Finale ab September

In den USA ging "Once Upon a Time" bereits im Mai zu Ende, hierzulande ist es nun ab September so weit. Die Märchenserie geht ins letzte Kapitel und wartet in den finalen 22 Folgen noch einmal mit ein paar Veränderungen auf.



18.07.2018 - 11:49 Uhr von Kevin Hennings 18.07.2018 - 11:49 Uhr

Ab Mittwoch, dem 5. September strahlt RTL Passion die letzten Folgen von "Once Upon a Time" aus. Der Bezahlsender zeigt die siebte Staffel, die aus 22 weiteren Folgen besteht, jede Woche zur Primetime. Um die zuletzt in den USA schwächelnden Quoten zu retten, hatten die Macher von den ABC Studios zur finalen Staffeln nochmal etwas neues ausprobiert: Der Hauptcast hat beinahe komplett gewechselt und auch ein neuer Handlungsort musste her.

So haben sicher nach dem sechsten Staffelfinale Jennifer Morrison, Ginnifer Goodwin, Josh Dallas, Jared Gilmore und Emilie de Ravin von der Serie verabschiedet. Lana Parrilla, Robert Carlyle und Colin O'Donoghue sind weiterhin mit an Bord, die nun von neun frischen Charakteren begleitet werden. So verkörpert Dania Ramirez nun beispielsweise Cinderella, und Rose Reynolds Alice. Der Ort der Handlung ist Hyperion Heights und Seattle.

Passenderweise heißt auch die erste Folge "Hyperion Heights". Im Auftakt verlässt Henry Storybrooke, um auf die Suche nach seiner eigenen Geschichte zu gehen. Jahre späte trifft er in einem anderen Königreich auf Cinderella, die in Schwierigkeiten steckt und die sein Schicksal für immer verändert. Als Cinderellas böse Stiefmutter, Lady Tremaine, bedrohlich wird, sieht Henry ein, dass es weitaus schwerwiegendere Entscheidungen erfordert, dem Ruf seines Herzens zu folgen, als er sich bisher vorstellen konnte. Jahre später findet eine junge Lucy den desillusionierten Henry in Seattle und versucht, ihn daran zu erinnern, wer er wirklich ist, um den Fluch in Hyperion Heights zu besiegen.

