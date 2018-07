Das Erste dreht dritte Staffel von "WaPo Bodensee"

© ARD/SWR/Patrick Pfeiffer

Das Erste hält an seiner Vorabendserie "WaPo Bodensee" von Saxonia Media fest und lässt nun acht weitere Folgen produzieren, die dan voraussichtlich im kommenden Jahr zu sehen sein werden.



18.07.2018 - 13:56 Uhr von Uwe Mantel 18.07.2018 - 13:56 Uhr

Auch wenn Das Erste mit seinen Vorabend-Serien weiterhin nicht so recht von der starken Vorlage der Quiz-Schiene profitieren kann, hält man an dieser Mix-Programmierung weiter fest. Vor diesem Hintergrund lässt Das Erste nun acht weitere Folgen von "WaPo Bodensee" produzieren, die Dreharbeiten haben schon am 5. Juli begonnen.

Im Mittelpunkt der Geschichten, die vor der pittoresk anmutenden Kulisse des Bodensees spielen, stehen Nele Fehrenbach (Floriane Daniel) und Paul Schott (Tim Wilde), ihr neuer Kollege. Der Kommissar mit einer Vergangenheit als Polizeiausbilder in Afghanistan hat die Herzen der Kollegen am Bodensee mit seiner unaufdringlichen Ritterlichkeit schnell für sich eingenommen. Nele als alleinerziehende Mutter der pubertierenden, aber vernünftigen Johanna (Sofie Eifertinger) und des wilden Niklas (Noah Calvin) weiß das sehr zu schätzen. Zumal sich ihr Freund, der Schweizer Seepolizist Hauptmann Aubry (Martin Rapold), in Mafia-Aktivitäten verstrickt und unter Mordverdacht gerät, den er leider nicht entkräften kann.

"WaPo Bodensee" wird von Saxonia Media produziert, Executive Producer ist Barbara Biermann, die Redaktion liegt bei Michael Schmidl und Thomas Martin (alle SWR). Die Bücher für diese acht Episoden stammen von Luci van Org, Axel Hildebrand, Michael Gantenberg, Andreas Hug und Tobias Wolk nach einer Idee von Kerstin Lipownik und Jan Richard Schuster. Regie führen zunächst Raoul W. Heimrich, dann Jürgen Bretzinger.

Teilen