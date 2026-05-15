Auch die zweite Halbfinalshow des Eurovision Song Contest aus Wien erreichte am Donnerstagabend bei der Übertragung auf One wieder hervorragende Quoten, blieb aber leicht hinter den Werten der Show vom Dienstag zurück. Besonders aus der jüngeren Altersgruppe 14-49 schalteten etwas weniger Menschen ein. Hatte die Show am Dienstag mit im Schnitt 0,43 Millionen 14- bis 49-Jährigen noch 12,9 Prozent Marktanteil in dieser Altersgruppe erzielt, so reichte es diesmal mit im Schnitt 0,35 Millionen noch für 9,8 Prozent Marktanteil. Die Gesamt-Reichweite sank allerdings nur leicht von 0,92 auf 0,88 Millionen, was diesmal 4,7 Prozent Marktanteil entsprach.

Zuvor zählte ab 20:15 Uhr auch die 45-minütige "Show zum 2. Halbfinale" bei One etwas weniger Publikum als das Pendant am Dienstag. Hier sank die Reichweite von 0,48 auf 0,37 Millionen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen von 4,8 auf 3,8 Prozent. Trotzdem war der ESC-Abend für One natürlich wieder ein herausragender Erfolg, zumal "ESC - schön schräg!" den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen danach noch bei starken 5,7 Prozent halten konnte.

Mehr junges Publikum als One mit dem "Eurovision Song Contest" erreichte am Donnerstag in der Primetime nur ProSieben. "Germany's Next Topmodel" tat sich am Vatertag allerdings schwerer als sonst: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel mit 11,7 Prozent auf den niedrigsten Donnerstags-Wert dieser Staffel. Nur eine Mittwochs-Folge im März hatte einen noch minimal geringeren Marktanteil erzielt. Die Gesamt-Reichweite lag mit 1,04 Millionen um etwa 80.000 unter dem Vorwochenwert.

In Sat.1 konnte Jörg Pilawas "1% Quiz" unterdessen sogar die höchste Reichweite seit Januar verzeichnen: 1,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten diesmal ein, 130.000 mehr als in der Woche zuvor. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei guten 8,3 Prozent, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 wurden 6,9 Prozent erreicht. RTL lag mit dem Film "Dune: Part Two" bei den 14- bis 59-Jährigen zwar mit 6,7 Prozent Marktanteil in etwa auf Augenhöhe mit Sat.1, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es aber nur für 6,1 Prozent - und beides sind für RTL keine zufriedenstellenden Zahlen. Insgesamt hatten nur 1,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Erfreulicher lief es am Vorabend, wo Frauke Ludowigs "Das geheime Leben der Superreichen" 11,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 8,4 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen holte. 1,13 Millionen sahen insgesamt zu.

Als guter Plan erwies sich für RTLzwei, am Vatertag ganz auf Männerfilme zu setzen: "Männertag" holte um 20:15 Uhr einen Marktanteil von 5,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, "Männerhort" und "Männersache" lagen am späteren Abend ebenfalls noch über der 5-Prozent-Marke. 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten um 20:15 Uhr eingeschaltet. "Morlock Motors" tat sich bei Kabel Eins etwas schwerer als sonst: Die Gesamt-Reichweite sank auf den bisherigen Tiefstwert aller Staffeln von 0,58 Millionen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 4,8 Prozent aber trotzdem im grünen Bereich. 4,7 Prozent wurden bei den 14- bis 59-Jährigen erzielt. Vox blieb mit nur 0,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern für "Magic Mike's Last Dance" blass und kam nicht über schwache Marktanteile von 4,0 (14-49) bzw. 3,5 (14-59) Prozent hinaus.

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