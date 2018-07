Hohe Temperaturen: ARD macht "Brennpunkt"

© SWR

Jetzt haben die hohen Temperaturen sogar schon Auswirkungen auf das TV-Programm: Das Erste schiebt am Donnerstag im Anschluss an die "Tagesschau" einen "Brennpunkt" ein. Susanne Stichler vom NDR will dann unter anderem mit Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner sprechen.



26.07.2018 - 15:15 Uhr von Timo Niemeier 26.07.2018 - 15:15 Uhr

Weite Teile Deutschland stöhnen unter der gewaltigen Hitze, die sich derzeit über das ganze Land erstreckt. Seit Tagen werden Temperaturen von weit mehr als 30 Grad gemessen. Bei der ARD hält man die Situation nun offenbar für so ernst, dass man einen "Brennpunkt" plant. An diesem Donnerstag will man die Sondersendung um 20:15 Uhr zeigen. Verantwortet wird der "Brennpunkt" vom NDR, Susanne Stichler moderiert.

In der 15-minütigen Sendung unter dem Titel "Extremsommer - Wie gefährlich ist die Hitze?" will Stichler unter anderem mit Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner sprechen. Besonders die Landwirte klagen derzeit über das Wetter: Wegen der Trockenheit drohen Ernteeinbußen und "Schäden in Milliardenhöhe", heißt es von der ARD. In Reportagen will man einen Blick auf die Lage im Land werfen. Das ZDF ändert ebenfalls sein Programm - allerdings erst am Freitag.

Teilen