"Spiegel": Gottschalk macht ein letztes Mal "Wetten, dass..?"

2020 soll Thomas Gottschalk nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Spiegel" ein letztes Mal "Wetten, dass..?" moderieren. Die Show soll zu seinem 70. Geburtstag einmalig neu aufgelegt werden. Offiziell bestätigen will das ZDF das aber noch nicht.



27.07.2018 - 18:55 Uhr von Timo Niemeier 27.07.2018 - 18:55 Uhr

Im Dezember 2014 ist die vorerst letzte Ausgabe von "Wetten, dass..?" im ZDF zu sehen gewesen. Thomas Gottschalk gab die Moderation der Show bereits drei Jahre vorher an Markus Lanz ab. Und auch wenn das ZDF eine Rückkehr immer dementierte: 2020 könnte es doch soweit sein. Wie der "Spiegel" in seiner neuesten Ausgabe berichtet, plant der Sender nämlich eine einmalige Neuauflage mit Gottschalk zu dessen 70. Geburtstag im Mai 2020.

Der "Spiegel" beruft sich in seinem Bericht auf Senderkreise, die entsprechende Pläne bestätigt haben. Offiziell will sich das ZDF nicht zu dem Bericht äußern. Aus Mainz heißt es lediglich, dass Gottschalks Geburtstag in jedem Fall im TV gefeiert wird. Gottschalk selbst äußert sich gegenüber dem "Spiegel" ebenfalls zurückhaltend. Sein 70. Geburtstag sei erst in zwei Jahren, so Gottschalk. "Wer weiß, ob es dann das ZDF oder mich noch gibt."

"Wetten, dass..?" galt lange als die erfolgreichste Show in Europa und unterhielt regelmäßig mehr als zehn Millionen Zuschauer. Auch als die Reichweiten unter diese Marke fielen, war sie noch ein großer Erfolg für den Sender. Als Samuel Koch bei einer Wette in der Sendung verunglückte, kündigte Gottschalk kurz darauf seinen Abschied an. Der Versuch, "Wetten, dass..?" mit Markus Lanz fortzuführen, ging schief. 2014 stellte das ZDF die Show ein.

Gerüchte über eine mögliche Neuauflage gab es immer wieder, bislang waren es aber auch nur eben solche Gerüchte. "Nein, Thomas Gottschalk wird bei uns nicht mit 'Wetten, dass..?' zurückkehren", sagte ZDF-Programmchef Norbert Himmler erst im November 2017 im DWDL.de-Interview. Ein Jahr zuvor moderierte Jan Böhmermann auf dem Sendeplatz des "Neo Magazin Royale" ein "Wetten, dass..?"-Special. Als Frank Elstner im vergangenen Jahr seinen Geburtstag im Ersten feierte, ließ Kai Pflaume ehemalige "Wetten, dass..?"-Kandidaten unter dem Titel "Top, die Wette gilt" antreten. Fast sechs Millionen Menschen sahen damals zu.

