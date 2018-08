Legereres Outfit: Sky Sport News HD verbannt Krawatten

© Sky

Moderatoren von Sky Sport News HD können künftig - nicht nur bei den derzeit so heißen Temperaturen - auf die Krawatte verzichten und auch die Damen kleiden sich künftig legerer. Der Sender hatte über einen neuen Dresscode abstimmen lassen



01.08.2018 - 11:05 Uhr von Uwe Mantel 01.08.2018 - 11:05 Uhr

Classic oder Casual - über diese beiden Varianten ließ Sky Sport News HD zuletzt seine Zuschauer auf Facebook abstimmen. Gemeint war der Dresscode, der für die Moderatoren des Senders gilt. Etwa zwei Drittel der Stimmen entfielen dabei auf die Variante "Casual" - damit werden die Moderatorinnen und Moderatoren künftig also in einem legereren Outfit als bislang zu sehen sein.

Dunkle Anzüge mit Krawatte, wie sie bislang bei den Männern zu sehen waren, gehören damit nun der Vergangenheit an. Die Krawatte bleibt weg, unter dem Sakko dürfen die Herren künftig auch mal ein T-Shirt oder eine Poloshirt tragen, alles in allem setze man bei Männern wie Frauen auf eine größere Farbbreite, so der Sender.

