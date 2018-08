Giovanni Zamai wird neuer Chef von MTV

© Viacom

MTV hat im deutschsprachigen Raum ab sofort einen neuen Chef: Giovanni Zamai führt den Sender künftig als Programmdirektor. Das hat Viacom nun bestätigt. Lauren Nola, die den Sender bislang leitete, ist derweil befördert worden.



01.08.2018 - 16:25 Uhr von Timo Niemeier 01.08.2018 - 16:25 Uhr

Ende 2016 hat Viacom sein DACH-Geschäft gestärkt, General Manager GSA Mark Specht führte damals für alle Sender Programmdirektoren ein (DWDL.de berichtete). Nun bekommt der Musiksender MTV einen neuen Chef: Giovanni Zamai wird den Kanal ab sofort leiten. Er folgt damit auf Lauren Nola, die diesen Job seit Ende 2016 inne hatte und nun innerhalb des Viacom-Konzerns befördert wurde. Nola arbeitet seit Kurzem als Programming and Content Strategy Director Youth & Music SWEMEA und verantwortet in dieser Position die inhaltliche Strategie von MTV in allen Märkten der Region Süd- und Westeuropa, dem Nahen Osten und Afrika.

Giovanni Zamai fungiert künftig offiziell als Brand Director Youth & Music, er übernimmt die Verantwortung für die Bereiche Programm, Engagement sowie Product & Development und Talent & Music für die Marken MTV und Viva. Ganz so umfassend wie bei Nola dürfte diese Aufgabe in Zukunft allerdings nicht mehr ausfallen: Viacom hat bereits angekündigt, Viva zum Jahresende einzustellen. Zamais Augenmerk wird also vor allem auf MTV liegen, er berichtet direkt an General Manager GSA Mark Specht.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Giovanni Zamai einen neuen Kollegen gewinnen, der sowohl im klassischen TV-Geschäft als auch im Digitalen viel Erfahrung mitbringt", sagt Mark Specht. "Mit seinem Background ist er die perfekte Besetzung, um die Marktposition von MTV nach der Rückkehr auf die große Free-TV-Bühne weiter auszubauen und zu stärken." Tatsächlich hat Zamai bereits viel Erfahrung im Bereich Musik-TV. Er begann seine Karriere 2000 als Trainee bei Viva. Nach Stationen als Producer bei Viva Italy und als Head of Programming bei Viva Schweiz, war er von 2007 bis 2011 in leitender Position als Geschäftsführer von MTV Networks Schweiz tätig. Zuletzt arbeitete er als Country Manager GSA bei Divimove und Editor-in-Chief bei der UFA.

Teilen