ProSieben macht neue Musikshow mit Joko Winterscheidt

Joko Winterscheidt bekommt eine neue Show, in der sich alles um Musik dreht. In "Earn your Song" lässt der Moderator zwei Musiker um Instrumente für einen Auftritt spielen. Getestet wird die Idee schon bald in der "besten Show der Welt".



02.08.2018 - 07:42 Uhr von Alexander Krei 02.08.2018 - 07:42 Uhr

Joko Winterscheidt bekommt eine neue Musikshow bei ProSieben. Wie der Sender gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, wird die Produktionsfirma Florida TV im September an zwei Tagen in den Münchner Bavaria Studios eine Sendung mit dem Arbeitstitel "Earn your Song" aufzeichnen. Die Ausstrahlung ist für den Herbst in der Late Prime geplant.

In dem Format treten Musikstars und deren Bands gegeneinander an. In mehreren Spielrunden müssen sie die Instrumente für den Auftritt am Ende der Show erspielen. Wer gewinnt, erhält etwa einen Synthesizer; wer verliert, muss mit einem Quatsch-Instrument zurechtkommen, beispielsweise mit einem Kinder-Klavier, das nur Tiergeräusche macht, oder einem Kochtopf-Set. Am Ende müssen die Musiker ihren größten Hit mit den gewonnen Instrumenten performen.

Wer sich schon mal einen Eindruck von der Show machen möchte, bekommt übrigens bereits am Samstag in einer Woche Gelegenheit dazu. Dann wird Joko Winterscheidt "Earn your Song" nämlich in "Die beste Show der Welt" spielen lassen und auf die Gunst des Publikums hoffen.

