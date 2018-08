Sky setzt "The Deuce" parallel zur HBO-Ausstrahlung fort

© 2018 HBO / Paul Schiraldi

Die US-Serie "The Deuce", hinter der die Macher von "The Wire" stehen, geht im September in die zweite Staffel. Sky wird die neuen Folgen nachts parallel zur Ausstrahlung bei HBO zeigen, räumt aber auch einen Primetime-Sendeplatz frei.



02.08.2018 - 12:54 Uhr von Alexander Krei 02.08.2018 - 12:54 Uhr

Sky wird die zweite Staffel der HBO-Serie "The Deuce" parallel zur US-Ausstrahlung zeigen. Wer sich die Nacht dafür um die Ohren schlagen möchte, kann den Auftakt der neuen Staffel schon in der Nacht vom 9. auf den 10. September wahlweise auf Deutsch und im englischen Original auf Sky Go und Sky Ticket streamen. Darüber hinaus ist "The Deuce" auch wenige Stunden später im linearen Programm zu sehen: Sky Atlantic zeigt die neun neuen Folgen jeweils montags um 20:15 Uhr.

Hinter "The Deuce" stehen die "The Wire"-Macher David Simon und George Pelecanos, die mit der Serie das schmutzige New York der 70er-Jahre wiederauferstehen lassen lassen. Auch in der zweiten Staffel spielen Maggie Gyllenhaal und James Franco die Hauptrollen. Die neuen Episoden beginnen mit einem Zeitsprung in das Jahr 1978, in die Ära von Punk, Disco und dem unaufhaltsamen Aufstieg der Pornoindustrie.

Wer die erste Staffel noch nicht gesehen hat, kann sich diese unmittelbar vor Beginn der neuen Folgen noch ansehen. Sky Atlantic plant einen Serien-Marathon am Sonntag, den 9. September um 16:45 Uhr.

