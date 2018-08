"Watzmann ermittelt": ARD dreht neuen Vorabend-Krimi

© ARD/Susanne Bernhard

Das Erste plant für das kommende Jahr eine neue Krimiserie fürs Vorabendprogramm. Sie spielt in Deutschlands höchstem Krimirevier und handelt von einem Hauptkommissar, dem ein höchst gegensätzlicher Kollegen zur Seite gestellt wird.



03.08.2018 - 11:28 Uhr von Alexander Krei 03.08.2018 - 11:28 Uhr

Derzeit entsteht in Berchtesgaden und Umgebung sowie im Münchner Umland eine neue Krimiserie für den ARD-Vorabend. Diese hört auf den Namen "Watzmann ermittelt" und setzt auf die Schauspieler Andreas Giebel und Peter Marton in den Hauptrollen. Giebel verkörpert den Hauptkommissar Benedikt Beissl, der sein Revier in Berchtesgaden quasi im Alleingang führt, bis ein neuer Kollege kommt: Jerry Paulsen (Peter Marton) ist nicht nur all das, was Beissl nicht ist - charmant, redselig und offenherzig -, sondern hat als Sohn einer deutschen Mutter und eines GI auch eine andere Hautfarbe.

In der Folge wird Berufliches und Privates vermischt, weil Jerry der Freund von Beissls Tochter Johanna ist, die von Ines Lutz gespielt wird. In weiteren festen Rollen sind unter Barbara Weinzierl als Beissls Frau Elisabeth, Kathrin von Steinburg als Maria Beissl, Leonie Brill als Eva Beissl, Nepo Fitz als Streifenpolizist Max Ruffer, Genoveva Mayer als Gerichtsmedizinerin Sonja Bitterling und Lilly Forgach als Gemeindesekretärin Frau Maierhofer mit dabei.

"Eine neue bayerische Farbe für den Vorabend im Ersten mit spannenden Krimifällen vor attraktiver Watzmann-Kulisse mit einem ungewöhnlichen Ermittlerduo und spezieller Familienbindung - das macht das Besondere dieses Formates für uns aus", so Executive Producer Bettina Ricklefs vom Bayerischen Rundfunk. Produziert wird "Watzmann ermittelt" von Lucky Bird Production, Produzenten sind Oliver Schündler und Boris Ausserer. Die Bücher für die ersten vier Episoden stammen von Karin Michalke, Stefan Betz, Paul J. Milbers und Julie Fellmann, Regie führt Tom Zenker.

Insgesamt acht Folgen sollen bis voraussichtlich Mitte Oktober entstehen. Die Ausstrahlung der neuen Serie ist für 2019 im Vorabendprogramm des Ersten geplant. Einen genauen Sendeplatz hat der Sender bislang aber noch nicht genannt.

