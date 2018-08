Gätjen präsentiert erneut "Die versteckte Kamera" im ZDF

© ZDF/Willi Weber

Nachdem die Quoten beim jungen Publikum im vorigen Jahr deutlich gestiegen waren, hat sich das ZDF zu einer Fortsetzung der "Versteckten Kamera" entschlossen. Mitte September gibt's die dritte Ausgabe der Show mit Steven Gätjen.



07.08.2018 - 12:51 Uhr von Alexander Krei 07.08.2018 - 12:51 Uhr

Das ZDF wird auch in diesem Jahr wieder die Neuauflage der "Versteckten Kamera" ins Programm nehmen. "Die versteckte Kamera 2018 - Prominent reingelegt" läuft am Samstag, den 15. September um 20:15 Uhr und wird erneut von Steven Gätjen präsentiert. Als Gäste sind unter anderem Vanessa Mai, Bülent Ceylan, Sasha, Janine Kunze, Antoine Monot Jr., Jeanette Biedermann und Martin Rütter mit dabei.

Das ZDF hatte die Show Anfang 2016 wiederbelebt und damit im Schnitt 3,62 Millionen Zuschauer unterhalten. Eine weitere Ausgabe folgte im September vergangenen Jahres - verbunden mit einigen konzeptionellen Änderungen. Während die Gesamt-Reichweite nahezu stabil blieb, zog der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen von 8,4 auf 11,3 Prozent an und bewegte sich damit weit über den Normalwerten des Mainzer Senders. Angesichts dessen kommt die Fortsetzung also nicht überraschend.

Die Zuschauer im Theater am Marientor in Duisburg dürfen am Ende der Show darüber entscheiden, welcher Promi den besten Film mit versteckter Kamera gedreht hat. Produziert wird "Die versteckte Kamera" von Constantin Entertainment.

Zumindest vom Ersten muss das ZDF Mitte September übrigens keine Show-Konkurrenz befürchten. Der Sender setzt gegen die Sendung auf den Krimi "Carneval - Der Clown bringt den Tod", in dem Peter Lohmeyer zum vierten Mal als Hauptkommissar Jan Fabel ermittelt. Zur Jahreszeit passt der Fall allerdings nicht, denn der introvertierte Hamburger muss diesmal ausgerechnet im Trubel des Kölner Karnevals einen Serienmörder jagen und den gefährlichen Alleingang einer Kollegin stoppen.

