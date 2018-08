Netflix bringt "House of Cards" im November zu Ende

© Netflix

Die sechste und zugleich letzte Staffel von "House of Cards" wird Anfang November zu sehen sein - ohne Kevin Spacey. Netflix hat jetzt den Ausstrahlungstermin offiziell bestätigt. Hierzulande liegen die Rechte allerdings wie gehabt zunächst bei Sky.



07.08.2018 - 17:16 Uhr von Alexander Krei 07.08.2018 - 17:16 Uhr

Im März veröffentlichte Netflix einen ersten Trailer zum anstehenden Finale von "House of Cards". Einen genauen Starttermin hat der Streamingdienst allerdings noch nicht genannt - bis jetzt. Wie am Dienstag bekannt wurde, wird Netflix die sechste und zugleich letzte Staffel des Politthrillers ab dem 2. November ausstrahlen.

Netflix-Kunden in Deutschland schauen allerdings wie auch schon bei den bisherigen Staffeln zunächst in die Röhre. Durch eine Vereinbarung mit Sky werden auch die letzten Folgen von "House of Cards" hierzulande zunächst bei Sky Atlantic HD zu sehen sein - ein genauer Termin steht noch nicht fest, doch in der Vergangenheit war die Serie parallel zum Netflix-Start zu sehen. Das dürfte auch diesmal wieder der Fall sein.

Die Zukunft von "House of Cards" war lange unklar, nachdem im vergangenen Jahr Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen den Hauptdarsteller Kevin Spacey bekannt geworden waren. Spacey, der den Präsidenten Frank Underwood spielte, wird in den noch ausstehenden Folgen nicht mehr zu sehen sein. Stattdessen steht nun Robin Wright als ehemalige Präsidenten-Gattin Claire Underwood im Mittelpunkt des Geschehens.

Für die finale Staffel hat Netflix nach dem Spacey-Rauswurf zudem neue prominente Schauspieler gewinnen können. So sind Diane Lane ("Untreu") und Greg Kinnear ("Little Miss Sunshine") neu mit dabei. Die sechste Staffel der Politserie soll acht Folgen umfassen und damit kürzer ausfallen als die vorherigen.

Teilen