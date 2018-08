ZDF-Dokumentation über Schleuser für iEmmy nominiert

© IAoTVAaS

Die Nominierungen für die International Emmys in den Kategorien Current Affairs & News stehen fest. Im Rennen ist auch eine deutsche Produktion: Eine ZDF-Dokumentation über Menschenschmuggler. Der Preis wird im Oktober verliehen.



07.08.2018 - 18:03 Uhr von Alexander Krei 07.08.2018 - 18:03 Uhr

Die Nächsten, bitte: Am Dienstag hat die National Academy of Television Arts and Sciences die Nominierungen für die International Emmys in den Kategorien News und Current Affairs bekanntgegeben. Die acht Nominierten stammen aus sieben Ländern, darunter Deutschland. Das ZDF kann auf eine Auszeichnung für die Dokumentation "Menschenschmuggler - Das Geschäft mit den Flüchtlingen" von Anna Feist und Poul-Erik Heilbuth hoffen, die zusammen mit dem dänischen Fernsehen entstanden ist.

Darin sprechen Schleuser vor der Kamera über ihre Geschäfte, ihre Motive und über die Jagd, die Polizei und Armee auf sie machen. Im Hauptprogramm fand sich dafür im vergangenen Jahr allerdings nur ein Sendeplatz um 1:00 Uhr nachts. In der "Current Affairs"-Kategorie tritt der Film nun gegen Produktionen aus Brasilien, Großbritannien und der Türkei an. In der "News"-Kategorie ging derweil eine Nominierung an den umstrittenen russischen Fernsehsender RT für die Irak-Kampagne "#MosulSOS". Weitere Nominierungen stammen aus Brasilien, Katar und Großbritannien.

Wer den International Emmy letztlich entgegennehmen darf, entscheidet sich am 1. Oktober. Die Preisverleihung findet dann im Lincoln Center in New York statt. Mit "National Bird - Amerikans Drohnenkrieger" ist zudem eine weitere deutsche Produktion unter den Nominierten. Der Film stammt vom NDR und ist für den Doku-Emmy nominiert (DWDL.de berichtete). "National Bird" muss sich gegen die Dokus "Beware the Slenderman" (HBO), "Cries from Syria" (HBO) und "Almost Sunrise" (PBS) durchsetzen.

