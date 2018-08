Drehstart: Neuer "Tatort" mit Ulrich Tukur entsteht

© hr/Carl-Friedrich Koschnick

Von dieser Woche an steht Schauspieler Ulrich Tukur wieder für den "Tatort" vor der Kamera. Es ist bereits der siebte Fall, den Hauptkommissar Felix Murot lösen muss. Diesmal trifft Murot auf einen Ex-Kollegen aus BKA-Tagen.



08.08.2018 von Alexander Krei

Ab Donnerstag entsteht ein neuer "Tatort" mit Ulrich Tukur in der Hauptrolle. Bis zum 13. September wird der Hessische Rundfunk den Krimi mit dem Arbeitstitel "Der Angriff" in Frankfurt und Friedberg drehen. Regie führt Thomas Stuber, bei dessen preisgekrönten Kinofilmen "Herbert" und "In den Gängen" der HR bereits Koproduzent war. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Clemens Meyer und Thomas Stuber.

Neben Tukur sind auch Peter Kurth und Christina Große sowie Barbara Philipp, Thomas Schmauser, Paula Hartmann, Sascha Nathan und Clemens Meyer in den Hauptrollen zu sehen. Für die Umsetzung sorgen das Team Nikolai von Graevenitz (Kamera), Manfred Döring (Ausstattung), Sascha Mattlehner (Ton), Stefan Blau (Schnitt), Francesca Merz (Kostümbild) und Nathalie Mischel (Casting). Die Produktionsleitung hat Ulrich Dautel, Redaktion haben Jörg Himstedt und Liane Jessen.

Und darum geht's: Urgendwo an der Peripherie zwischen Frankfurt und Offenbach steht eine alte, einsame Polizeiwache. Mittlerweile ist sie ein Polizeimuseum, wird bald abgewickelt und beherbergt nur noch zwei Polizisten: Walter Brenner (Peter Kurth) und seine Kollegin Cynthia (Christina Große). Brenner ist ein alter Freund von Felix Murot (Ulrich Tukur). Der beschließt, seinen Ex-Kollegen aus BKA-Tagen zu besuchen. In der Zwischenzeit braut sich etwas zusammen in der Stadt: eine Sonnenfinsternis, eine Tochter, die ihren ermordeten Vater gerächt hat und sich in das Revier rettet, und ein Gefangenentransport mit Schwerkriminellen, der mit einer Reifenpanne vor dem Revier strandet. Plötzlich wird das Revier beschossen und eine Bande eröffnet das Feuer.

Wann der neue "Tatort" mit Ulrich Tukur im Ersten gezeigt wird, steht noch nicht fest. Bislang sind sechs Folgen mit dem Schauspieler entstanden, sein vorerst letzter Fall war Ende 2016 zu sehen. Damals hatten mehr als 8,8 Millionen Zuschauer eingeschaltet.

