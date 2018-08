Kinder-App Youtube Kids ab sofort auch bei Entertain

© Youtube

Die Kinder-App von Youtube steht ab sofort auch den Kunden von EntertainTV zur Verfügung. Die App hat derzeit schon mehr als 15 Millionen aktive Nutzer, zuletzt erhielten die Eltern noch mehr Kontrolle über die Inhalte.



10.08.2018 - 12:53 Uhr von Timo Niemeier 10.08.2018 - 12:53 Uhr

Bereits seit einem knappen Jahr ist mit Youtube Kids eine App auf dem Markt, die sich speziell an Kinder richtet (DWDL.de berichtete). Ab sofort wird das Angebot auch für Kunden von EntertainTV nutzbar sein, das hat die Telekom nun angekündigt. Die App kann über den Dienst des Telekommunikationsunternehmens genutzt werden. Laut Youtube hat die App bereits mehr als 15 Millionen aktive Nutzer.

Youtube Kids vereint solche Videos, die sich an die Jüngsten richten, ein Algorithmus filtert die entsprechenden Inhalte von Youtube und speist sie dann in die App ein. Zuletzt landeten aber auch Inhalte in der App, die nicht wirklich kindgerecht waren. Mit manipulierten Überschriften und Beschreibungen wurde der Algorithmus ausgetrickst. Ein Team versucht, diese Inhalte zu verbannen - ganz zu verhindern sind sie aber nicht. Zuletzt gab Youtube den Eltern noch mehr Kontrolle über die Inhalte als ohnehin schon (DWDL.de berichtete).

Finanziert wird die App über Werbung, die nicht übersprungen oder deaktiviert werden kann. Werbekunden können ihre Spots auch nur in der App schalten und ihre Botschaften damit direkt zu den Kindern bringen. Google und Youtube sagen aber, dass jeder Spot individuell überprüft wird, damit es nur kindgerechte Inhalte in der App gibt.

