"Global Gladiators": Kein Moderator in der zweiten Staffel

Nachdem ProSieben bereits einige Veränderungen am Konzept von "Global Gladiators" angekündigt hat, ist inzwischen auch eine wichtige Personalie geklärt: Einen Moderator wird es bei der Abenteuershow diesmal nicht geben.



11.08.2018 - 12:28 Uhr von Alexander Krei 11.08.2018 - 12:28 Uhr

Zu Jahresbeginn stellte ProSieben die Produktion einer zweiten Staffel von "Global Gladiators" in Aussicht, die nun Ende August an den Start gehen soll. Doch während der Sender die mehr oder weniger prominenten Teilnehmer längst bestätigt hat, war bezüglich der Moderation bislang noch nichts zu hören - aus gutem Grund. Wie der Sender gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, werden die neuen Folgen nämlich ohne einen Moderator auskommen.

Im vergangenen Jahr hatte noch Maurice Gajda durch die Sendungen geführt und den Kandidaten Aufgaben gestellt. Er ist aber auch weiterhin als Reporter für das Wissensmagazin "Galileo" im Einsatz. Seine Rolle bei "Global Gladiators" soll dagegen diesmal entfallen. Das ist Teil der Veränderungen, die ProSieben schon vor einiger Zeit angekündigt hat. "Für die zweite Staffel haben wir das Programm optimiert", sagte ProSieben-Chef Daniel Rosemann.

Die neuen Folgen von "Global Gladiators" sind ab dem 23. August jeweils donnerstags um 20:15 Uhr bei ProSieben zu sehen. Mit dabei sind diesmal Sabrina Setlur, Lucas Cordalis, Jana Pallaske, Sabia Boulahrouz, Manuel Cortez, Joey Heindle, Miriam Höller und Ben, die in einem ausgebauten Frachtcontainer quer durch Thailand reisen. Überwacht von zahlreichen Kamera, müssen sie sich in verschiedenen Challenges beweisen, in denen es um Ausdauer, Nervenstärke und Teamspirit geht.

Mit der ersten Staffel von "Global Gladiators" hat ProSieben im vergangenen Jahr im Schnitt etwas mehr als neun Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt, nur zwei der sechs Ausgaben schafften einen zweistelligen Wert. Zum Schluss zeigte der Trend allerdings wieder etwas nach oben. Produziert wird das Format von FischWillWurm Media.

