ProSieben findet doch weibliche Henssler-Herausforderin

In der kommenden "Schlag den Henssler"-Ausgabe kommt es zu einer Premiere: Erstmals wird auch eine weibliche Kandidatin am Ausscheidungsspiel zu Beginn der Sendung teilnehmen. Zuvor traten immer nur Männer an.



13.08.2018 - 10:22 Uhr von Timo Niemeier 13.08.2018 - 10:22 Uhr

Sechs Ausgaben von "Schlag den Henssler" hat ProSieben schon gezeigt - und in keiner einzigen hatte eine Frau die Chance, gegen den TV-Koch anzutreten. Das wird sich bei der nächsten Ausgabe allerdings ändern. Wie ProSieben nun nämlich bekanntgegeben hat, wird am 18. August mit Stefanie aus Münster erstmals auch eine weibliche Kandidatin an der Show teilnehmen. Sie muss sich um Ausscheidungsspiel zu Beginn der Show gegen zwei Männer durchsetzen, um gegen Henssler zu spielen.

Die 34-jährige Stefanie ist amtierende Weltmeisterin im Speckbrettspiel. Auf der Webseite der Show stellen sich die Kandidaten in Videos vor. Als DWDL.de erstmals im Mai über den Frauen-Mangel bei "Schlag den Henssler" berichtete, erklärte ProSieben, selbstverständlich offen für alle zu sein. "Egal ob Mann oder Frau: Wer sich für ‚Schlag den Henssler‘ bewirbt, durchläuft ein umfassendes Auswahlverfahren. Nur wer sich gegen seine Konkurrenz durchsetzt, erhält am Ende die Chance, als Kandidat oder Kandidatin in die Show eingeladen zu werden." Bislang hatte man demnach keine Frauen gefunden, die gut genug waren - das hat sich nun offensichtlich geändert.

