"Wisdom of the Crowd" feiert Premiere bei kabel eins

kabel eins zeigt am späten Samstagabend künftig wieder eine US-Serie in Erstausstrahlung. Mit "Wisdom of the Crowd" setzt man allerdings auf eine Produktion, der in den USA kein langes Leben beschieden war.



18.08.2018 - 09:58 Uhr von Uwe Mantel 18.08.2018 - 09:58 Uhr

Während kabel eins seinen Serien-Samstag in der Primetime mit Wiederholungen bestreitet, schafft es am späten Abend doch immer mal wieder eine Serie in Erstausstrahlung ins Programm. So findet ab dem 1. September nun auch "Wisdom of the Crowd" einen Platz im deutschen Free-TV. Die erste und einzige Staffel läuft dann immer um 23:05 Uhr.

Und darum geht's: Der Tech-Magnat Jeffrey Tanner verkauft seine IT-Firma im Silicon Valley, um sich fortan nur noch einer Aufgabe zu widmen: Er will den Mörder seiner Tochter Mia finden. Zu diesem Zweck entwickelte er das Soziale Netzwerk Sophe, in dem User in Echtzeit Hinweise zu laufenden Kriminalermittlungen geben können. Tanner ist sich sicher: Mit Hilfe der Schwarmintelligenz gelingt es ihm, den Mord an Mia aufzuklären.

Direkt davor um 22:10 Uhr wiederholt kabel eins künftig die dritte Staffel von "Scorpion", während zum Start in den Abend "Lethal Weapon" und "Hawaii Five-0" zum Einsatz kommen. "Scorpion" ist übrigens damit auf zwei Sendern im Einsatz, Sat.1 wiederholt am späten Sonntagabend nämlich derzeit die erste Staffel der Serie.

