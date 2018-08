"Younger": ProSieben gibt die Hoffnung noch nicht auf

© TV Land

Ungeachtet der bislang sehr überschaubaren Quoten glaubt ProSieben weiterhin an die Comedyserie "Younger" von "Sex and the City"-Macher Darren Star. Im September soll bereits die zweite Staffel starten - auf dem bisherigen Sendeplatz.



19.08.2018 - 10:09 Uhr von Alexander Krei 19.08.2018 - 10:09 Uhr

ProSieben scheint trotz der anhaltend schlechten Quoten die Hoffnung auf eine Trendwende noch nicht aufgegeben zu haben und hat jetzt auch die zweite Staffel der Comedyserie "Younger" angekündigt. Ab dem 5. September soll es nach aktuellem Stand der Dinge nahtlos weitergehen. Auch weiterhin gibt es demnach mittwochs um 22:15 Uhr einen Doppelpack zu sehen.

Die Quoten der Serie lassen bislang zu wünschen übrig: Im Schnitt brachten es die zehn gezeigten Folgen auf nur etwas mehr als sechs Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - ein Aufwärtstrend ist momentan nicht erkennbar. Dass ProSieben dennoch nicht aufgibt, hängt womöglich auch damit zusammen, dass es "Younger" in den USA bereits auf fünf Staffeln bringt und vom vom Fernsehsender TV Land kürzlich um eine sechste Staffel verlängert wurde. An Nachschub mangelt es also nicht.

Hinter der Comedyserie steht "Sex and the City"-Macher Darren Star, der mit "Younger" erneut eine Geschichte rund um eine New Yorker Single-Frau geschrieben hat. Die Hauptrolle der frisch getrennten Mutter Liza spielt Sutton Foster.

