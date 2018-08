A&E: Sekten-Doku mit Sedlaczek startet im November

© A&E

Die vor kurzem angekündigte A&E-Produktion "Total Control" hat einen Starttermin, außerdem hat der Sender neue Details veröffentlicht. So erscheint die einstündige Dokumentation Ende November und wird sich obendrein mit der Terrorgruppe al-Qaida auseinandersetzen.



Die im Juli mit Esther Sedlaczek gedrehte Eigenproduktion "Total Control - Im Bann der Seelenfänger" wird am Montag, den 19. November, um 21 Uhr auf A&E zu sehen sein. Die einstündige Dokumentation beschäftigt sich unter anderem wie angekündigt mit Ron Jones, der 1967 mit Schülern das "The-Third-Wave"-Experiment zum Thema Faschismus durchführte. Dieses Szenario bot den Stoff für Morton Rhues weltberühmten Roman "Die Welle", der mehrere Theaterstücke und Verfilmungen nach sich zog. Ein großes Thema wird aber auch die Terrororganisation al-Qaida sein, dafür hat sich die Moderatorin mit zwei Ex-Mitgliedern getroffen.

Sie heißen Irfan Peci und Eren Recberlik. Peci lenkte als ehemaliger al-Qaida-Propagandachef in Deutschland die Geschicke eines der weltweit wichtigsten Kommunikations-Netzwerke der Organisation. Bereits mit 18 Jahren drehte er Propagandavideos für al-Qaida. Kurz vor seiner Ausreise nach Afghanistan im Jahr 2009, wo er in den heiligen Krieg ziehen wollte, wurde er festgenommen. In Haft stellte er erstmals die Ideologie in Frage und wurde als V-Mann für den Verfassungsschutz angeworben. Als er bei einem Verfahren als Kronzeuge auftrat, flog er auf. Seitdem zählt er in der Salafistenszene als Verräter und muss geschützt werden. Nun engagiert er sich für Jugendliche mit dem Ziel, sie im Radikalisierungsprozess zu erreichen, ihnen Orientierung zu bieten, das Weltbild von Islamisten zu dekonstruieren und Propaganda als solche zu enttarnen. Er betreut unter anderem den 20-jährigen Recberlik, der al-Qaida erst kürzlich den Rücken gekehrt hat.

Sedlaczek will mit ihnen der Frage auf den Grund gehen, wie spiritueller Fanatismus, totalitäre Systeme und auch Kriminelle, Menschen in ihren Bann ziehen können, um sie als willige Subjekte für ihre eigenen Pläne zu nutzen. "Es ist eine vollkommen neue Herausforderung für mich", sagt Sedlaczek. "Die besonderen Schicksale und die Psychologie eines Menschen dahinter zu ergründen, ist eine wahnsinnig spannende Aufgabe. Ich bin sehr gespannt darauf zu erfahren, wozu Menschen in der Lage sind und wie extrem sich die menschliche Psyche manipulieren lässt."

Neben der Fokussierung auf Ron Jones und den ehemaligen al-Qaida-Mitgliedern möchte "Total Control", dessen Autor und Produzent Emanuel Rotstein (Director Production von A&E) ist, auch den Leidensweg anderer ehemaliger Sektenmitglieder zeigen, sowie Überlebende und Opfer zerstörerischer Gruppen.

