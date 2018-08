Frauen-Bundesliga bleibt im Free-TV bei Sport1

© Sport1

Sport1 wird auch in Zukunft ausgewählte Spiele der Frauen-Bundesliga im Free-TV zeigen, der Sender hat sich nun mit der Telekom auf eine Fortführung der bestehenden Kooperation geeinigt. Das erste Spiel der neuen Saison ist Mitte September bei Sport1 zu sehen.



28.08.2018 - 15:25 Uhr von Timo Niemeier 28.08.2018 - 15:25 Uhr

Am 15. September startet die Allianz Frauen-Bundesliga in die neue Saison. Ausgewählte Spiele sind auch künftig bei der Telekom sowie im Free-TV bei Sport1 zu sehen, darauf haben sich die beiden Unternehmen nun geeinigt. Zum Saison-Start zeigt Sport1 am 15. September das Revierderby zwischen MSV Duisburg und SGS Essen live ab 12:55 Uhr, pro Spieltag wird zudem ein weiteres Match bei Telekom Sport zu sehen sein.

Dirc Seemann, Chefredakteur und Director Content von Sport1, sagt: "Die Allianz Frauen-Bundesliga fügt sich sehr gut in unser umfangreiches Frauenfußball-Portfolio ein, das künftig weiterhin Topspiele der UEFA Women’s Champions League und das Finale dieses Wettbewerbs beinhalten wird. Ich bin sicher, die hochattraktive Liga liefert auch in der neuen Spielzeit jede Menge Tore und spannende Szenen." Sport1 zeigt die Frauen-Bundesliga seit 2016/17, in der vergangenen Saison waren die Spiele Wolfsburg gegen Potsdam und Bayern München gegen Potsdam die jeweils erfolgreichsten, 310.000 Zuschauer sahen hier jeweils im Schnitt zu. Denni Strich, Geschäftsführer DFB GmbH, sagt: "Wir freuen uns erneut auf die regelmäßige Live-Präsenz der Top-Spiele der Allianz Frauen-Bundesliga auf Sport1. Gemeinsam mit dem Paket von Telekom Sport ist das ein hervorragendes Angebot für alle Fans der Allianz Frauen-Bundesliga."

Teilen