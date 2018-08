HBO setzt Erwachsenenfilme ab, Pornhub will einspringen

© HBO, Pornhub

Vordergründig ist der Premiumsender HBO zwar für erfolgreiche Serien wie "Game of Thrones" oder "Westworld" bekannt. Hintergründig lief aber auch lange Zeit ein Sex-Programm. Nach dessen Absetzung möchte das nun Pornhub übernehmen.



30.08.2018

Wer heutzutage Abonnent des US-amerikanischen Kabelsenders HBO ist, ist wohl vor allem ausgewiesener Serienfan. Mit alten Klassikern wie "Die Sopranos" oder aktuell noch laufenden Quoten-Giganten wie "Game of Thrones" ist das Portfolio breit gestreut. Doch HBO wartete viele Jahre gleichzeitig mit einem anderen Programm auf, das nicht derartig vermarktet wurde, wie die Verfilmung der Romane von George R.R. Martin. Die Rede ist von all den Erwachsenenfilmchen und -serien, die nun stillheimlich aus dem Angebot genommen wurden.

Mit Produktionen wie den Dokumentationsreihen "Real Sex", "Cathouse" und "Pornucopia" - hier spielte auch Stormy Daniels mit, die Frau, die angeblich eine Affäre mit Donald Trump hatte - sowie der Reality-TV-Show "Taxicab Confessions" und pädagogisch ausgerichteten Formaten wie "Katie Morgan on Sex Toys", war der Premiumsender in diesem Segment breit aufgestellt. Einen Nutzen daraus gezogen hat aber wohl kaum jemand. "Wir sind dabei, beliebte Programmangebote aufzustocken und zu verbessern", sagte ein HBO-Sprecher gegenüber "IndieWire". "Für diese Art von Erwachsenemprogramm gibt es bei uns aber kaum noch Nachfrage." Die Frage des Warum könnte sich damit klären lassen, dass es heutzutage Alternativen gibt, die weniger bis gar nichts kosten.

Die Vermutung, die neue Ausrichtung stehe im Zusammenhang mit der in diesem Sommer durchgeführten Übernahme durch AT&T, verneint der Sender. Doch welche Gründe nun genau stimmen, wird Fans der Sex-Programme sowieso egal sein. Viel wichtiger dürfte für sie die Information sein, dass die abgesetzten Produktionen einen zweiten Frühling erleben könnten. Wie das Sex-Portal Pornhub erklärte, sei man bereit, neue Folgen von "Real Sex" und "Taxicab Confessions" zu produzieren und auch die bereits vorhandenen Episoden zu streamen.

"Es ist eine Schande, dass HBO sich von seinem Nachtprogramm getrennt hat", sagte Pornhub VP Corey Price in einem Statement zu "Deadline". "Klassische Shows wie 'Real Sex' und 'Taxicab Confessions' gehören zu einem Überbleibsel einer vergangenen Ära. Wir können bestätigen, dass es immer noch eine anhaltende Nachfrage nach Programmen für Erwachsene gibt und glauben, dass es extrem wichtig ist, sex-positive Shows wie diese zu promoten und zu konsumieren." Weiter gehe es am Ende des Tages darum, in neue Märkte einzudringen. Eigenen Aussagen zufolge erreicht Pornhub täglich bereits über 90 Millionen Besucher.

