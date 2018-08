RTL II setzt "Krass Schule" ab Mitte September fort

© RTL II

Die Scripted Reality "Krass Schule - Die jungen Lehrer" ist im Frühjahr ein solider Erfolg für RTL II gewesen, im September kehrt das Format mit neuen Folgen zurück. Außerdem wiederholt der Sender noch einmal die bereits gezeigten Episoden.



31.08.2018 - 10:43 Uhr von Timo Niemeier 31.08.2018 - 10:43 Uhr

In den letzten zwölf Monaten hat RTL II einige neue Formate am Nachmittag getestet, nur wenige davon waren ein echter Erfolg. Mit durchschnittlich rund 5,7 Prozent Marktanteil ist die Scripted Reality "Krass Schule - Die jungen Lehrer" im Frühjahr eines der erfolgreicheren Formate gewesen - deshalb hat der Sender auch weitere Folgen produzieren lassen. Diese sind ab dem 17. September immer werktags ab 17:10 Uhr und damit im Anschluss an die "RTL II News" zu sehen.

40 neue Folgen des Formats haben RedSeven Entertainment und La Paloma produziert. Darüber hinaus nimmt der Sender ab dem 17. September auch noch einmal die 20 bereits gezeigten Folgen ins Programm, diese werden ab 16 Uhr wiederholt. In den neuen Folgen geht es erneut um Schüler und Lehrer an der Erich-Felber-Gesamtschule. Sara Schäfer (Pia Tillmann) hat es geschafft, sich ein wenig in ihrer neuen Heimatstadt Köln einzuleben. Zurück aus den Sommerferien geht der Alltagskampf auf dem Schulhof weiter: Die neue Schülerin Shayenne verdreht den Jungs den Kopf. Das bleibt von der Mädchen-Clique nicht unentdeckt. Sie sind eifersüchtig und rächen sich besonders fies an ihrer Mitschülerin.

Darüber hinaus hat RTL II jetzt auch bekanntgegeben, dass es von "Love Island", wie schon im Vorjahr, samstags keine neue Folge geben wird. 2017 zeigte man am späten Samstagabend eine Wochenzusammenfassung, dieses Jahr werden samstags noch einmal alle fünf Folgen der Woche ab 20:15 Uhr wiederholt. Am Montag, den 17. September, verzichtet RTL II zudem auf eine Ausstrahlung am späten Abend und platziert das Format stattdessen auf dem Sendeplatz um 20:15 Uhr.

