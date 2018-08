Champions League: Sky setzt auf Bayern und Dortmund

© Uefa

Sky und DAZN haben die Gruppenspiele der Champions League aufgeteilt. Von zwölf Einzelspielen, die Sky bis Jahresende neben den Konferenzen zeigt, sind gleich neun mit Beteiligung von Bayern München und Borussia Dortmund.



31.08.2018 - 14:08 Uhr von Alexander Krei , Düsseldorf31.08.2018 - 14:08 Uhr

Fußball-Fans werden sich umstellen müssen. Wer sich bislang mit einem Champions-League-Spiel pro Woche zufriedengab, konnte sich stets darauf verlassen, beim ZDF fündig zu werden. Doch ab der kommenden Saison fällt die Ausstrahlung im Free-TV bekanntlich komplett weg, stattdessen teilen sich Sky und DAZN die Rechte nach einem einigermaßen komplizierten System auf. Nachdem die Gruppenphase am Donnerstagabend ausgelost wurde, haben sich Vertreter beider Seiten über die Aufteilung der sechs Spieltage bis zum Jahresende verständigt.

Konkret sieht das nun so aus: Wer sich mit den Konferenzen begnügen will, wird bei Sky sein Fußball-Glück finden. Denn wie schon bekannt war, überträgt der Pay-TV-Sender sämtliche Konferenzen. Hinzu kommt ein exklusives Einzelspiel pro Tag – wahlweise um 21:00 Uhr oder zur neuen Anstoßzeit um 18:55 Uhr. Weil gleich vier deutsche Vereine in der Champions League spielen, wird Sky stets ein Spiel mit deutscher Beteiligung zeigen. Inzwischen ist klar: Der Schwerpunkt liegt in den kommenden Wochen auf Bayern München und Borussia Dortmund.

Unter den zwölf Einzelspielen finden sich gleich fünf Spiele des Rekordmeisters und immerhin vier von Borussia Dortmund, darunter Hin- und Rückspiel der Bayern gegen Benfica Lissabon sowie die BVB-Heimspiele gegen Atlético Madrid sowie AS Monaco. Fans von Schalke 04 müssen dagegen bis zum vierten Spieltag warten, um ein Champions-League-Spiel ihres Vereins bei Sky in voller Länge sehen zu können – insgesamt laufen in der Gruppenphase hier nur zwei Schalke-Spiele. Hoffenheim-Anhänger sehen sogar nur das Spiel gegen Manchester City am zweiten Spieltag.

Einzelspiele bei Sky in der Gruppenphase

1. Spieltag

Dienstag, 18.9., 21.00 Uhr: FC Brügge – Borussia Dortmund

Mittwoch, 19.9., 21.00 Uhr: Benfica Lissabon – FC Bayern München

2. Spieltag

Dienstag, 2.10., 18.55 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim – Manchester City

Mittwoch, 3.10., 21.00 Uhr: Borussia Dortmund – AS Monaco

3. Spieltag

Dienstag, 23.10., 18.55 Uhr: AEK Athen – FC Bayern München

Mittwoch, 24.10., 21.00 Uhr: Borussia Dortmund – Atlético Madrid

4. Spieltag

Dienstag, 6.11., 21.00 Uhr: FC Schalke 04 – Galatasaray Istanbul

Mittwoch, 7.11., 21.00 Uhr: FC Bayern München – AEK Athen

5. Spieltag

Dienstag, 27.11., 21.00 Uhr: FC Bayern München – Benfica Lissabon

Mittwoch, 28.11., 21.00 Uhr: Borussia Dortmund – FC Brügge

6. Spieltag

Dienstag, 11.12., 18.55 Uhr: FC Schalke 04 – Lokomotive Moskau

Mittwoch, 12.12., 21.00 Uhr: Ajax Amsterdam – FC Bayern München

Wer es mit Schalke und Hoffenheim hält, wird also an einem DAZN-Abo kaum vorbeikommen, sofern ihm nicht die Konferenz reicht. Gleiches gilt erst recht für Spiele ohne deutsche Beteiligung, schließlich laufen von 96 Spielen der Gruppenphase 84 ausschließlich bei DAZN.



Kommunikativ könnte es sowohl für Sky als auch für DAZN also durchaus eine Herausforderung darstellen, den Fans zu vermitteln, welches Spiel sie wo zu sehen bekommen. Doch Jacques Raynaud (Foto), der seit wenigen Monaten bei Sky als Sportchef tätig ist und zusätzlich die Werbevermarktung verantwortet, wiegelte bei der Präsentation der Champions-League-Partien in Düsseldorf ab: "Da bin ich ganz gelassen."

Stattdessen verwies er auf die Konferenzen und Topspiele, die auch schon bisher die meisten Zuschauer erreicht hätten. Generell soll der Schwerpunkt auch in den Konferenz auf den deutschen Mannschaften liegen. "Die neue Anstoßzeit ist die eigentliche Herausforderung in der Kommunikation", betonte Raynaud auf Nachfrage des Medienmagazins DWDL.de. Generell sprach er von "positiven Neuerungen für die Abonnenten". Beginnen werden die Übertragungen fortan zumeist um 18:30 Uhr, bei frühen Spielen mit deutscher Beteiligung soll es schon eine halbe Stunde früher losgehen.

Die Vorberichte gibt’s darüber hinaus auch beim frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD zu sehen – gewissermaßen als "Leckerchen", wie Fußball-Experte Erik Meijer in Düsseldorf sagte. Nach Angaben von Sportchef Jacques Raynaud will Sky indes auch im Digitalen "Gas geben", hier möchte man etwa in der Sport-App fortan mit schnellen Videoclips aus den Spielen punkten. Wer im Free-TV erste Bilder der Spiele sehen möchte, muss sich dagegen bis zu späten Abend gedulden. Ab 23:00 Uhr werden erste Spielszenen gesendet, doch erst ab Mitternacht darf SSNHD die Sendung "Alle Spiele, alle Tore" zeigen.

Dass die Champions League bei Sky Sport News auf großes Interesse stoßen könnte, zeigen die Quoten der Auslosung vom Donnerstag. Über zweieinhalb Stunden hinweg zählte der Sender im Schnitt 360.000 Zuschauer und damit so viele wie selten zuvor. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei starken 3,6 Prozent.

