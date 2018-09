"Quantico" soll nun doch in der Primetime zu Ende gehen

© ProSieben Fun

Nachdem am Wochenende bekannt geworden war, dass die US-Serie "Quantico" auf einem Sendeplatz im Morgengrauen zu Ende geführt werden soll, folgt nun die Rolle rückwärts. Von einem Fehler ist die Rede, nun wird ein Primetime-Platz versprochen.



03.09.2018 - 19:38 Uhr von Alexander Krei 03.09.2018 - 19:38 Uhr

Der Pay-TV-Sender ProSieben Fun wird die dritte und zugleich letzte Staffel von "Quantico" doch nicht im Morgengrauen versenden. Das erklärte eine Sendersprecherin gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de und sprach von einem "Fehler in unserem Programmkalender".

Zuvor war der Staffel-Auftakt der US-Serie als Erstausstrahlung für Donnerstag, den 21. September um 5:05 Uhr angekündigt worden (DWDL.de berichtete). Wie es jetzt heißt, will ProSieben Fun die dritte Staffel noch in diesem Jahr auf einem Sendeplatz in der Primetime ausstrahlen. Der genaue Termin steht aber noch nicht fest.

Teilen