Europa League: Nitro zeigt Dosen-Duell im Free-TV

Nitro bzw. RTL werden ab der neuen Fußball-Saison pro Europa-League-Spieltag jeweils ein Match im Free-TV übertragen, den Auftakt macht Mitte September das Spiel zwischen den beiden Schwesterklubs aus Salzburg und Leipzig.



04.09.2018 - 11:05 Uhr von Timo Niemeier 04.09.2018 - 11:05 Uhr

Mit RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt haben sich gleich drei deutsche Vereine für die Europa League 2018/19 qualifiziert. Das sind vor allem gute Nachrichten für DAZN, das alle Spiele live zeigen wird. Im Free-TV läuft ein Match pro Spieltag aber auch bei Nitro bzw. RTL. In Köln kündigte man bereits an, das jeweils aus deutscher Sicht spannendste Spiel übertragen zu wollen, besonders hochkarätige Partien dürften künftig auch bei RTL laufen.

Zum Auftakt hat sich Nitro für ein ganz besonderes Spiel entschieden: Am Donnerstag, den 20. September, überträgt man das Match zwischen den beiden Red-Bull-Klubs aus Leipzig und Salzburg. Weil die Österreicher zum mittlerweile elften Mal in der Champions-League-Quali gescheitert sind, müssen sie in der Europa League ran - und da wurden sie zufällig RB Leipzig zugelost.

Anstoß ist um 21 Uhr, Nitro beginnt mit seiner Fußball-Berichterstattung aber schon deutlich früher. Bereits um 19:45 Uhr zeigt man die erste Folge der vor einigen Tagen angekündigten Doku "Countdown für Europa". Darin begleitet man Eintracht Frankfurt beim Weg durch den Wettbewerb - angefangen beim Sieg im DFB-Pokalfinale gegen Bayern München. Um 20.15 Uhr beginnt schließlich die Vorberichterstattung zum Live-Spiel, unter anderem auch mit ersten Bildern von der Begegnung zwischen Olympique Marseille und Frankfurt. Nach dem Live-Spiel zeigt Nitro Zusammenfassung der restlichen Partien.

Nitro hat auch bekanntgegeben, welches Spiel man am zweiten Spieltag zeigen wird. Am 4. Oktober überträgt man das Match zwischen Eintracht Frankfurt und Lazio Rom, auch hier ist der Anstoß um 21 Uhr. Moderatorin der Europa League ist Laura Wontorra, Kommentator der Live-Spiele ist Marco Hagemann, der beim Auftaktspiel am 20. September von Steffen Freund als Co-Kommentator unterstützt wird. An diesem Abend feiert auch Roman Weidenfeller als TV-Experte seine Premiere, Nitro engagierte den ehemaligen BVB-Torhüter erst vor wenigen Tagen (DWDL.de berichtete).

