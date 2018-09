RTL verpflichtet Weidenfeller, Sport1 macht XXL-Fantalk

© MG RTL D / Stempell/Breuer/Hirschhäuser

Vor dem Start der Europa League haben RTL und Nitro den Ex-BVB-Torhüter Roman Weidenfeller als Experten verpflichtet. Sport1 weitet derweil seinen "Fantalk" zur Champions League aus und die US Open sorgen für gute Quoten bei Eurosport 1.



Nach Jens Lehmann verpflichtet RTL einen weiteren Torhüter als Experten: Der langjährige BVB-Schlussmannwird künftig an der Seite von Moderatorin Laura Wontorra. Seinen ersten Einsatz hat er am 20. September bei Nitro. Dann wird auchdabei sein - zunächst als Experte, während des Spiels dann als Co-Kommentator zusammen mit von. "Mit Steffen Freund ist bereits ein Europameister im Euro-League-Team, nun haben wir uns mit Weltmeister Roman Weidenfeller diedazu geholt", sagte. "Roman hat sich in seiner Profikarriere immer als geradeaus und meinungsstark erwiesen. Seine Stimme hatte Gewicht, beim BVB ebenso wie bei den Fans, für die er ein großer Sympathieträger war. Mit diesen Eigenschaften ist er für uns neben Steffen Freund die."



Als sich dieim Frühjahr bis ins Finale kämpften und dort schließlich gegen Olympique Lyon verloren, durfte sichüber fast eine Million Zuschauer in der Spitze freuen. Jetzt nimmt der deutsche Meister und Pokalsieger erneut diein Angriff. Wie Sport1 mitteilte, wird der Senderübertragen. Den Anfang macht die Partie gegen den isländischen Vertreter Thor/Ka, die am Mittwoch, den 26. September ab 17:55 Uhr gezeigt wird. Für, ist das eine gute Nachricht: "Das ist wirklich klasse. Wir freuen uns sehr über dieseund wollen uns einem hoffentlich großen TV-Publikum natürlich so stark wie möglich präsentieren."



Weil dieab der kommenden Saison komplett ins Pay-TV verschwinden wird, willseinenkünftig nicht nur dienstags, sondern auch mittwochs ausstrahlen. Zugleich müssen sich die Moderatorenauf längere Arbeitszeiten einstellen, denn tritt - wie am ersten Spieltag Hoffenheim- ein deutsches Team im frühen Spiel um 18:55 Uhr an, dann wird die Sendung bereits ab 18:45 Uhr imausgestrahlt. Neu ist auch, dass der "Fantalk" fortan auf derim Müncher Marriott Hotel produziert wird. Zudem muss sich Sport1 auf neue Konkurrenz einstellen:verfolgt mit demkünftig ein ganz ähnliches Konzept (DWDL.de berichtete)



Blick nach Österreich:hat einegeschlossen. Kernstück der Zusammenarbeit: Künftig soll der gesamtesein. Gezeigt werden die Live-Spiele der Europa League sowie Highlights aus Europa League und Champions League, hinzu kommt das jeweilige Livespiel der NFL."Die Kooperation bietet uns die Möglichkeit, eine relevantere Sportseite gemeinsam mit starken Partnern in Österreich aufzubauen", sagte. "Mit Spox.com können wir unsere digitale Performanceund noch mehr Menschen mit unserem Content erreichen."



hat mit deram Sonntag einen schönen Quoten-Erfolg feiern können:sahen ab 15:10 Uhr im Schnitt den Großen Preis von Italien - nur "Tatort" und "Tagesschau" erreichten ein größeres Publikum. Im Vergleich zum Vorjahr, als auch Sky noch die Formel 1 übertrug, konnte RTL. Der Marktanteil lag bei tollen 31,1 Prozent. In der Zielgruppe fiel der Wert mit 21,8 Prozent aber ein ganzes Stück niedriger aus. Bei den anschließendenund Highlights musste sich RTL zudem mitzufriedengeben.



Das deutschehat am späten Samstagabend für gute Quoten beigesorgt.verfolgten die Partie der US Open, die Zverev letztlich verlor. Beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil bei 1,2 Prozent, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurdenerzielt. Und auch nach 1 Uhr lockten die Tennis-Übertragungen noch immer 80.000 Zuschauer vor den Fernseher.punktete unterdessen am Sonntag wieder mit dem, der von 910.000 Zuschauern gesehen wurde und den Gesamt-Marktanteil auf über sieben Prozent steigen ließ.

"Wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht. (...) Soll er Cornflakes zählen gehen. Da platzt mir die Krawatte!"

Fußball-Profi Jan Löhmannsröben vom 1. FC Kaiserslautern beschwert sich bei Telekom-Sport über die Leistung des Schiedsrichters

