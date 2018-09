Neue "Ewige Helden"-Staffel mit Hannawald und Kentikian

© Vox

Im Frühjahr 2019 zeigt Vox die vierte Staffel seiner Sportler-Sendung "Ewige Helden", nun hat man verraten, welche ehemaligen Profi-Sportler an der Sendung teilnehmen werden. Mit dabei sind eine ganze Reihe bekannter Persönlichkeiten.



05.09.2018 - 14:11 Uhr von Timo Niemeier 05.09.2018 - 14:11 Uhr

Wie schon in den vergangenen drei Jahren wird Vox auch 2019 seine Sendung "Ewige Helden" ausstrahlen, Anfang dieses Jahres erreichten die acht gezeigten Ausgaben im Schnitt 7,8 Prozent Marktanteil. Nun hat der Sender bekanntgegeben, welche Sportler sich im Frühjahr 2019 den Herausforderungen in Andalusien stellen werden. Der wohl bekannteste Ex-Sportler ist Sven Hannawald, er hatte 2002 als erster Skispringer überhaupt alle Wettbewerbe der Vierschanzentournee gewonnen. Damals war die Sportart in Deutschland auf ihrem Höhepunkt angelangt. Zudem ist er zweimaliger Skiflug-Weltmeister. Nachdem er einen Bournout hatte, beendete Hannawald seine Karriere.

Neben dem ehemaligen Skispringer werden auch Gewichtheber Matthias Steiner, Biathletin Andrea Burke (ehemals Henkel), Fechterin Britta Heidemann, Boxerin Susi Kentikian, Handballerin Nadine Krause, Eishockeyspieler Christian Ehrhoff und Bobsportler Kevin Kuske in der vierten Staffel "Ewige Helden" zu sehen sein.

Die ehemaligen Profi-Sportler treten in der Sendung in verschiedenen Herausforderungen gegeneinander an, um herauszufinden, wer von ihnen der beste ist. Begleitet werden sie beim Kräftemessen von Ski-Legende und Spielleiter Markus Wasmeier, Sportreporter Marco Hagemann kommentiert die Wettkämpfe. Außerdem schauen die Sportler pro Folge gemeinsam auf jeweils eine Karriere zurück, inklusive der größten Erfolge, aber auch der bittersten Niederlagen. Produziert wird "Ewige Helden" von Tresor TV.

Wie bereits vor einigen Monaten angekündigt, zeigt Vox vor der neuen Staffel 2019 Ende dieses Jahres aber erst einmal "Ewige Helden - Die Winterspiele". Dort gibt es ein Wiedersehen mit acht Sportlern aus den Staffeln zwei und drei. In Lappland treten Evi Sachenbacher-Stehle, Julius Brink, Pascal Hens, Magdalena Brzeska, Hilde Gerg, Philipp Boy, Jennifer Oeser und Sascha Klein in Winter-Wettkämpfen gegeneinander an. Konkrete Sendetermine gibt es für beide Sendungen derweil noch nicht.

