RTL macht Gebrauchtwagen-Show mit Martin Klempnow

Ende September wird RTL ein neues Format ins Programm nehmen, in dem es um Handel mit gebrauchten Autos geht. Im Stile von "Bares für Rares" werden die Fahrzeuge zunächst begutachtet, ehe der Besitz den Autohändlern gegenübertritt.



06.09.2018 - 14:42 Uhr von Alexander Krei 06.09.2018 - 14:42 Uhr

Bei RTL sieht man insbesondere am Sonntag noch reichlich Potenzial für Quotensteigerungen. Aus diesem Grund sollen hier in nächster Zeit gleich mehrere neue Formate starten - eines davon ist die Gebrauchtwagen-Doku "Schatzkiste auf 4 Rädern - Wer bietet mehr?", für deren Produktion RedSeven Entertainment verantwortlich zeichnet. Hierfür steht inzwischen ein Starttermin fest.

Die erste Folge läuft am Sonntag, den 30. September um 15:30 Uhr und damit im Anschluss an das Formel-1-Rennen in Russland. Auf diese Weise dürfte das neue Format bei der Premiere also zahlreiche Auto-Fans angespült bekommen. Für die Sendung hat RTL den Comedian und Autonarren Martin Klempnow verpflichtet.

Klempnow trifft auf Gebrauchtwagen-Besitzer, die ihre Autos kritischen Händlern verkaufen wollen. Die Idee erinnert ein Stück weit an "Bares für Rares": Zunächst beurteilt ein Gutachter die Wagen und deckt mögliche Mängel auf. Zum Schluss vergibt er eine Note über den Zustand des Autos und verfasst ein Wertgutachten. Mit diesen Zertifikaten wird der Besitzer den Autohändlern entgegentreten.

Darüber hinaus hat RTL die Rückkehr von Günter Wallraff angekündigt: Eine neue Folge der Reportage-Reihe "Team Wallraff - Reporter undercover" soll demnach am Montag, den 1. Oktober um 20:15 Uhr gesendet werden. Welche Missstände diesmal aufgedeckt werden, ist bislang noch nicht bekannt.

