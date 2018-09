"Business Insider" startet News-Sendung bei Facebook

© Springer

Das Springer-Wirtschaftsportal "Business Insider" startet eine tägliche Nachrichtensendung bei Facebook Watch. Darin sollen News, Trends und Hintergründe zu Wirtschaftthemen prägnant dargestellt werden. Facebook Watch startete gerade erst in Deutschland.



06.09.2018 - 16:35 Uhr von Timo Niemeier 06.09.2018 - 16:35 Uhr

Erst seit einigen Tagen ist die Videoplattform Facebook Watch auch in Deutschland verfügbar (DWDL.de berichtete). Die Axel-Springer-Tochter Insider Inc., die unter anderem das Wirtschaftsportal "Business Insider" betreibt, hat nun eine eigenständige Nachrichtensendung angekündigt, die ab dieser Woche täglich auf der Plattform zu sehen sein soll.

In "Business Insider Today", so der Name der Sendung, will man in rund acht Minuten langen Folgen News bringen sowie Hintergründe und Trends beleuchten. Hinzu kommen Porträts von Firmen und Unternehmenslenkern. Dabei werfe man einen Blick hinter die Kulissen bekannter Marken wie dem Automobilproduzenten Rolls-Royce oder dem Kaugummihersteller Wrigley, heißt es in einer Mitteilung zur neuen Sendung. Darüber hinaus sind Interviews mit Entscheidern aus der Wirtschaft geplant. "Neue Videoplattformen wie Facebook Watch ermöglichen es uns, unser Angebot für unsere Zuschauer weiter auszubauen und Werbekunden zusätzliche Vermarktungskanäle zur Verfügung zu stellen. ‘Business Insider Today’ kombiniert die Inhalte klassischer Fernsehnachrichten zum Thema Wirtschaft mit dem Tempo und dem visuellen Stil digitaler Erzählformate", sagt Nicholas Carlson, Global Editor-in-Chief des Portals.

