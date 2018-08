Facebooks Video-Plattform Watch startet weltweit

© flickr: dailyinvention/Facebook

Vor ziemlich genau einem Jahr hat Facebook seine Video-Plattform Watch in den USA auf den Markt gebracht, nun folgt der globale Rollout. Damit werden die Eigenproduktionen auch in Deutschland zu sehen sein.



29.08.2018 - 12:09 Uhr von Timo Niemeier 29.08.2018 - 12:09 Uhr

Facebook Watch ist ab sofort weltweit im Einsatz. Die Video-Plattform des sozialen Netzwerks war im August 2017 in den USA gestartet und umfasst ein großes Bewegtbild-Angebot, von Koch- und Comedy-Shows bis hin zu Dokus und Sport-Clips. Zuletzt hatte Facebook für Watch auch fiktionale Eigenproduktionen bestellt. "Unser Ziel ist es, gemeinsame Erlebnisse rund um Bewegtbild zu erschaffen. Das Verbindende, was entsteht, wenn Videoinhalte mit Familie und Freunden gemeinsam angesehen und diskutiert werden - diese ‘Lagerfeuermomente’ - wollen wir ins digitale Zeitalter überführen", sagte Fidji Simo, Head of Video bei Facebook.





In den vergangenen zwölf Monaten hat Facebook an dem Angebot geschraubt. Inzwischen können die User sehen, welche Videos den eigenen Freunden gefallen. Außerdem wurde Watch mittlerweile für alle Videos auf Facebook geöffnet, die von Seiten erstellt wurden. Die Sehdauer der Videos innerhalb von Watch habe sich seit Anfang des Jahres um das 14-fache erhöht, genaue Zahlen nennt Facebook nicht.

Die User haben bei Facebook Watch einen personalisierten Feed, der, ähnliche wie der News Feed beim sozialen Netzwerk, solche Inhalte anzeigt, die dem User höchstwahrscheinlich gefallen könnten. Mit der Zeit lernt der Algorithmus, welche Videos bereits gesehen wurden und mit welchen Inhalten Freunde interagiert haben. Zudem gibt es eine Watchlist, die sämtliche Videos von Seiten aufführt, denen der Nutzer folgt.

Mit dem weltweiten Rollout ergeben sich für Kreative, Videoproduzenten und anderen Rechteinhaber ganz neue Möglichkeiten, weil das potenzielle Publikum deutlich größer wird. Schon heute arbeitet Facebook mit diversen deutschen Youtubern und Marken zusammen, darunter neben Borussia Dortmund und "Promiflash" auch mit Janina Uhse und ihrem Food-Channel "Janina and Food". Seit Ende des vergangenen Jahres experimentiert Facebook bei Watch auch mit Pre-Rolls und anderen Werbeformen. In einigen Ländern sind auch Werbepausen während der Videos möglich, dazu müssen die Betreiber aber bestimmte Voraussetzungen erfüllen. So müssen sie 3-minütige Videos bereitstellen, die in den letzten zwei Monaten insgesamt mehr als 30.000 1-Minuten-Ansichten vorweisen können. Außerdem sind 10.000 Follower Pflicht. Ab September gibt es das Werbepausen-Feature auch in Deutschland.

