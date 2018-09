FremantleMedia streicht das "Media" aus dem Namen

© Fremantle

Nicht nur die Geschäftsführung wechselt: FremantleMedia, der Produktionsarm der RTL Group, tritt kurz und bündig künftig nur noch als Fremantle auf und bekommt in diesem Zusammenhang auch ein neues Logo.



08.09.2018 - 09:55 Uhr von Uwe Mantel 08.09.2018 - 09:55 Uhr

Zum ersten Mal seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2001 überarbeitet FremantleMedia seinen Markenauftritt gründlich - und streicht dabei gleich einen Teil seines Namens: Künftig tritt das Produktionsunternehmen schlicht als Fremantle in Erscheinung, also der Kurzform, die inoffiziell ohnehin schon geläufig war. Der Unternehmensname FremantleMedia bleibt dabei generell unangetastet, nur der Markenauftritt wird angepasst.

Offiziell startet der neue Markenauftritt am kommenden Montag. Zu diesem Zeitpunkt geht auch die neue Website an den Start. An dem neuen Auftritt sei über ein Jahr gearbeitet worden - dementsprechend geht der Dank der neuen Fremantle-Chefin Jennifer Mullin auch noch an Vorgängerin Cécile Frot-Coutaz, die das Unternehmen schon im März in Richtung YouTube verlassen hatte. In Deutschland tritt Fremantle weniger unter diesem Namen, sondern vor allem mit seiner Marke UFA auf.

