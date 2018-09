Du ahnst es nicht! Thomas Anders ab Oktober im ZDF

© ZDF/Nora Erdmann

Thomas Anders wird ab Mitte Oktober in der bereits angekündigten Sendung "Du ahnst es nicht!" zu sehen sein. Darin geht er mit seinen Gästen auf eine Reise in die Vergangenheit. Auf den "Fernsehgarten" als Vorlauf kann Anders nicht bauen, die Alternative ist aber auch nicht schlecht.



11.09.2018 - 14:54 Uhr von Timo Niemeier 11.09.2018 - 14:54 Uhr

Anfang Juni hat das ZDF eine neue Sendung mit Thomas Anders angekündigt (DWDL.de berichtete). Nun hat der Sender die Ausstrahlungsdetails bekanntgegeben: "Du ahnst es nicht!" startet am Sonntag, den 21. Oktober, um 13:55 Uhr. Insgesamt fünf Folgen hat man produzieren lassen. In dem Format geht Anders mit seinen Gästen auf eine Zeitreise. Von Ahnenforschern erfahren die Teilnehmer, woher sie stammen und ob ihre Vorfahren möglicherweise große Persönlichkeiten der Geschichte waren. Namensforscher Prof. Dr. Jürgen Udolph erläutert den Gästen zudem, welche Bedeutung ihre Familiennamen haben und warum sie so heißen, wie sie heißen.

Auf den "Fernsehgarten" als Lead-In kann sich Thomas Anders dann aber nicht verlassen, die aktuelle Staffel endet eine Woche zuvor mit der letzten "on Tour"-Ausgabe. Dann endet übrigens auch "3 Pläne für mein schönstes Zimmer", das erst am vergangenen Sonntag startete. Mit der Alternative dürfte Anders aber dennoch beste Voraussetzungen für gute Quoten haben: Das ZDF zeigt im Vorfeld von "Du ahnst es nicht" "Bares für Rares" mit Quotenkönig Horst Lichter.

