ProSieben Maxx beendet lange Pause von "Detektiv Conan"

Zwölf Jahre lang sind im deutschen Free-TV keine neuen Folgen der Anime-Serie "Detektiv Conan" zu sehen gewesen. Im Oktober wird ProSieben Maxx diese Durststrecke beenden und frisch synchronisierte Folgen zeigen. Weiterer Anime-Nachschub steht ebenfalls in den Startlöchern.



19.09.2018 - 10:58 Uhr von Timo Niemeier 19.09.2018 - 10:58 Uhr

ProSieben Maxx hat die Ausstrahlung neuer Folgen der Anime-Serie "Detektiv Conan" in Aussicht gestellt. Die neuen Episoden sollen ab dem 22. Oktober immer werktags um 18:30 Uhr zu sehen sein. Für die Fans der Serie endet damit eine lange Durststrecke: Zuletzt waren neue Folgen der Serie im Sommer 2006 im deutschen Free-TV zu sehen. Bereits am 19. Oktober wird ProSieben Maxx ab 17:35 Uhr fünf Folgen von "Detektiv Conan" sowie um 20:15 Uhr die Free-TV-Premiere des Spielfilms "Detektiv Conan - Episode One: Der geschrumpfte Meisterdetektiv" ausstrahlen.

ProSieben Maxx erreicht bereits seit einiger Zeit mit seiner Anime-Schiene im Tagesprogramm richtig gute Quoten. "Detektiv Conan" war zuletzt auch immer wieder mit alten Folgen für Marktanteile weit oberhalb des Senderschnitts gut. Mitte Juli erreichte eine Folge mal starke 4,6 Prozent Marktanteil. Darüber hinaus hat ProSieben Maxx nun weiteren Anime-Nachschub angekündigt: So feiern die Serien "Rosario + Vampire" (ab 5. Oktober, 23 Uhr) und "Haikyuu" (ab 13. November, werktags um 16:45 Uhr) ihre Free-TV Premiere. Hinzu kommt die "Inuyasha"-Filmreihe, die ab dem 26. Oktober immer freitags zur besten Sendezeit zu sehen sein wird.

ProSieben-Maxx-Senderchef Daniel Rosemann, sagt: "Unsere Anime-Programmierungen am Vorabend und am Freitagabend laufen weiterhin extrem erfolgreich. Jetzt sorgen wir für attraktiven Nachschub. Mit den neuen Folgen von 'Detektiv Conan' und weiteren Anime-Neustarts im Herbst schärfen wir unser Profil als Anime-Sender Nummer Eins im deutschen Free-TV."

