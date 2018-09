"Armes Deutschland": RTL II blickt auf Kinderarmut

© RTL II

In einem vierteiligen Schwerpunkt seiner erfolgreichen Doku-Reihe "Armes Deutschland" befasst sich RTL II im Oktober mit Kinderarmut. Dazu kooperiert der Sender mit dem Deutschen Kinderhilfswerk und plant diverse Aktionen.



Nach dem großen Quoten-Erfolg, den RTL II zuletzt mit seinen Sozialreportagen feierte, hat der Sender jetzt einen Ableger von "Armes Deutschland" angekündigt. Mit "Armes Deutschland - Deine Kinder" nimmt RTL II ab dem 9. Oktober ein vierteiliges Special zum Thema Kinderarmut ins Programm. Gesendet wird das Doku-Format jeweils dienstags um 20:15 Uhr.

Als Kooperationspartner hat der Privatsender das Deutsche Kinderhilfswerk gewinnen können. Mit Einblendungen während der Sendungen und weiterführenden Informationen im Netz will RTL II auf das Hilfsangebot aufmerksam machen. Begleitet wird das Special darüber hinaus von einer Marketing-Kampagne, Social-Media-Aktionen und einer Fotoausstellung, die am 17. Oktober in Berlin eröffnet. Gezeigt werden Fotos von Menschen und deren Umfeld, die die Fotografin und RTL-II-Mitarbeiterin Magdalena Possert während der Dreharbeiten zu "Hartz und herzlich" und "Armes Deutschland" machte.

"Die verbreitete Armut im reichen Deutschland wird von immer mehr Menschen wahrgenommen und kontrovers diskutiert. Wir wollen wissen, wie es tatsächlich um die Realität der Betroffenen steht", so Tom Zwiessler, Bereichsleiter Programm bei RTL II. "Vor allem interessiert uns, wie es Kindern geht, die in sozial schwachen Umfeldern aufwachsen. Wie erleben sie ihre Situation, was sind ihre Wünsche und Träume? Wir gehen genau diesen Fragen auf den Grund."

Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerks: "Obwohl viele Familien von Armut betroffen sind, wissen noch immer viele Menschen nicht, was es bedeutet, arm zu sein, insbesondere was es für Kinder bedeutet in Armut aufzuwachsen. 'Armes Deutschland - Deine Kinder' und 'Hartz und herzlich' zeigen die Realität, vor der wir nur allzu gern und zu oft die Augen verschließen."

