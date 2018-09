"Supernatural" geht im Oktober bei ProSieben Maxx weiter

© The CW

Im Pay-TV zeigt Sky in Kürze schon Staffel 13, im Free-TV haben die Fans von "Supernatural" bislang noch nicht einmal Staffel zwölf gesehen. Das soll sich ab Oktober ändern, dann zeigt ProSieben Maxx die 22 Folgen.



22.09.2018 - 10:47 Uhr von Timo Niemeier 22.09.2018 - 10:47 Uhr

ProSieben Maxx hat die Ausstrahlung der zwölften "Supernatural"-Staffel angekündigt. Die insgesamt 22 Folgen sind ab dem 8. Oktober immer montags zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr zu sehen. Nach einer neuen Ausgabe zeigt ProSieben Maxx künftig immer eine Wiederholung, um 21:55 Uhr zeigt man schließlich neue Folgen von "Legends of Tomorrow".

Die Folgen der zwölften "Supernatural"-Staffel waren bereits um den Jahreswechsel herum bei Sky 1 und damit im Pay-TV zu sehen. In den USA wurde bereits eine 13. Staffel gezeigt, die ab kommenden Sonntag, den 23. September, ebenfalls bei Sky 1 zu sehen sein wird. Im Free-TV ist mit einer Ausstrahlung erst in einem Jahr zu rechnen.

