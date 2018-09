"Gefragt - gejagt": Die Zeichen stehen auf Fortsetzung

© ARD/Uwe Ernst

Am Freitag endet aktuelle Staffel von "Gefragt - gejagt" und angesichts neuer Quoten-Rekorde stehen die Zeichen auf eine Rückkehr im nächsten Jahr. ARD-Vorabendkoordinator Frank Beckmann hat einen entsprechenden Wunsch geäußert.



27.09.2018 - 13:28 Uhr von Alexander Krei 27.09.2018 - 13:28 Uhr

Die Zeichen stehen auf Fortsetzung: "Gefragt - gejagt" wird wohl auch im kommenden Jahr wieder im ARD-Vorabendprogramm zu sehen sein. Diesen Wunsch äußerte ARD-Vorabendkoordinator Frank Beckmann am Donnerstag. "Ein Sommer der Rekorde auch für 'Gefragt - gejagt' - mit neuen Bestwerten am Vorabend und einem hervorragenden XXL-Auftritt am Samstagabend. Glückwunsch an Alexander Bommes und sein Team - nächstes Jahr darf die Jagd gerne weitergehen", sagte Beckmann.

Nach DWDL.de-Informationen sind die Verträge für die Produktion neuer Folgen bislang zwar noch nicht unterschrieben, doch angesichts der starken Quoten der vergangenen Monate wäre alles andere als eine Fortsetzung eine Überraschung. Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 14,1 Prozent war die jüngste Staffel die bislang erfolgreichste. Im Schnitt verfolgten 2,18 Millionen Zuschauer die vierte Jagdsaison, die am Freitag zu Ende gehen wird.

Gestartet war das Quiz im Ersten vor mehr als drei Jahren noch mit einstelligen Marktanteilen - inzwischen hat sich "Gefragt - gejagt" neben "Wer weiß denn sowas?" fest am Vorabend etabliert. Auch das Verhältnis des Moderators zu den Gegnern der Kandidaten hat sich mit der Zeit verändert. "Anfangs waren die Jäger sonderbare Wesen für mich, heute ist es Liebe", betonte Alexander Bommes. "Ich frage mich nur, ob sie sich verändert haben oder ich schlauer geworden bin. Danke an die Herren."

Ab der nächsten Woche wird nun aber erst mal Kai Pflaume mit neuen Folgen von "Wer weiß denn sowas?" den Sendeplatz um 18:00 Uhr übernehmen. Zur Einstimmung gibt es zudem bereits am Samstag um 20:15 Uhr eine XXL-Ausgabe der Rateshow mit Kai Pflaume zu sehen.

