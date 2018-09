RTL holt Erfinder-Show im Oktober in den Nachmittag

© MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Die von RTL zuletzt schon mehrfach in Aussicht gestellte Erfinder-Show "Hol dir die Kohle - 5000 Euro für deine Idee" schafft es Mitte Oktober ins Nachmittagsprogramm. In 100 Sekunden müssen die Tüftler dann eine Jury von ihrer Idee überzeugen.



27.09.2018 - 18:05 Uhr von Timo Niemeier 27.09.2018 - 18:05 Uhr

RTL schraubt Mitte Oktober an seinem Nachmittag: Nachdem sich "Die Superhändler" zuletzt in die richtige Richtung entwickelte, schickt man ab dem 15. Oktober im Anschluss an die Trödel-Show um 15 Uhr das neue Format "Hol dir die Kohle! - 5000 Euro für deine Idee" auf Sendung. Dafür entfällt eine Folge der Scripted Reality "Meine Geschichte - Mein Leben", die aber auch weiterhin um 16 Uhr zu sehen sein wird.

In der neuen Erfinder-Show treten pro Ausgabe zehn Tüftler an und präsentieren ihre Produkt-Ideen. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt: Egal, ob es sich um Erfindungen aus den Bereichen Haushalt, Hobby, Technik oder Freizeit handelt. Tüftler aus allen Bereichen dürfen ihre Ideen der 100-köpfigen Jury vorstellen. Dafür haben sie allerdings nur 100 Sekunden Zeit - dem Tagessieger winken 5.000 Euro. Moderiert wird die Sendung von Florian Ambrosius, der zuletzt für RTL auch "Bachelor in Paradise" präsentierte. Normalerweise steht er für das Früh-Magazin "Guten Morgen Deutschland" vor der Kamera. Produziert wurde "Hol dir die Kohle" von Fandango.

