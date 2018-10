ZDF-"Bergretter" gehen ab November wieder in die Luft

© ZDF/Thomas R. Schumann

Mitte November melden sich "Die Bergretter" im ZDF mit neuen Folgen zurück. Es handelt sich bereits um die zehnte Staffel des Dauerbrenners, der zuletzt durchweg mehr als fünf Millionen Zuschauer vor den Fernseher gelockt hatte.



02.10.2018 - 15:46 Uhr von Alexander Krei 02.10.2018 - 15:46 Uhr

Der Berg ruft wieder: Ab dem 15. November nimmt das ZDF die neue Staffel seiner erfolgreichen Serie "Die Bergretter" ins Programm. Diese umfasst sieben Folgen, sodass die ndF-Produktion voraussichtlich bis zum Jahresende den bewährten Sendeplatz am Donnerstagabend um 20:15 Uhr übernehmen wird. Im vorigen Jahr hatten konstant mehr als fünf Millionen Zuschauer eingeschaltet.

Es handelt sich nun bereits um die zehnte Staffel der "Bergretter". Darin wird Sebastian Ströbel erneut als Leiter der Bergrettung Ramsau zusammen mit Markus Brandl, Luise Bähr, Robert Lohr sowie Stefanie von Poser, Heinz Marecek, Michael König und anderen zu sehen sein. Regie führen Jorgo Papavassiliou, Steffen Mahnert und Florian Kern. Die Drehbücher stammen von Jens Maria Merz, Hannes Treiber, Timo Berndt und anderen.

Auch in den neuen Folgen geht's natürlich wieder ums Retten von Leben, abgesehen davon erwarten die "Bergretter" aber erneut private Turbulenzen. Markus hat sich in seiner neuen Rolle als Ziehvater der kleinen Mia (Mia-Sophie Ballauf) eingefunden. Das stärkt auch die Beziehung zu Markus' Mutter Johanna (Michaela Rosen), die ihrerseits aber für gehörige Differenzen zwischen Franz Marthaler (Heinz Marecek) und dem Hotelier Peter Herbrechter (Michael König) sorgt. Dieser stellt seinen Sohn Tobias Herbrechter (Markus Brandl) vor vollendete Tatsachen: Er soll kommissarisch ein neues Familienhotel in Südtirol leiten - ohne seine Familie

Eröffnet wird die Berg-Saison im ZDF bereits zwei Wochen zuvor: Schon am 1. und 8. November zeigt der Sender jeweils um 20:15 Uhr die neue Serie "Team Alpin", hinter der die Produktionsfirma Network Movie steht (DWDL.de berichtete). Im neuen Jahr wird es schließlich ein Wiedersehen mit dem "Bergdoktor" geben. Hierfür steht ein genauer Sendeplatz noch nicht fest.

