TLC baut seinen Vorabend schrittweise mit neuen Shows um

© TLC

In den nächsten Wochen nimmt TLC gleich mehrere neue Formate am Vorabend ins Programm. Diese stammen vom Scripps Network, das Discovery zu Jahresbeginn übernommen hat. Perspektivisch soll die Dosis weiter erhöht werden.



04.10.2018 - 15:25 Uhr von Alexander Krei 04.10.2018 - 15:25 Uhr

Im Frühjahr hat Discovery bekanntlich die Übernahme von Scripps Networks Interactive abgeschlossen - mehr als 14 Milliarden US-Dollar legte man dafür auf den Tisch (DWDL.de berichtete). Hierzulande ist der Medienkonzern dagegen eher unbekannt, weil er vor allem auf Special-Interest Sender wie Food Network oder Travel Channel fokussiert ist. In Deutschland soll bekanntlich vor allem TLC von den dort gezeigten Formaten profitieren. Seit Beginn des Monats schraubt der Frauensender daher nun Schritt für Schritt an seinem Vorabendprogramm.

So ist schon seit Montag auf dem täglichen Sendeplatz um 17:45 Uhr das Format "Island Life - Traumhaus gesucht" zu sehen, in dem Familien und Paare auf der Suche nach ihrem persönlichen Stück vom Paradies begleitet werden. In den kommenden Wochen will TLC am Vorabend weitere Formate aus den Bereichen Food, Home und Lifestyle ins Programm nehmen.

So startet am 10. Oktober um 18:15 Uhr das Format "Top oder Flop? Die Super-Makler in Las Vegas", die die derzeit im Einsatz befindlichen Makler aus Atlanta ablösen. Am 11. November gibt es unterdessen um 16:45 Uhr "Cupcake Wars" zu sehen. In dem Format treten die talentiertesten Cupcake-Bäcker Amerikas in einem Wettstreit gegeneinander an.

Ab dem 20. November folgt auf diesem Sendeplatz schließlich das US-Format "Chopped Junior - Kleine Meisterköche", das aktuell noch bei Sixx zu sehen ist. Kleine Köche mit großen Ambitionen stürzen sich in der Sendung auf die Töpfe und Pfannen und treten gegeneinander an, um zu beweisen, dass sie den Großen in nichts nachstehen. Eine Experten-Jury entscheidet über den Gewinner.

Geht es nach den Discovery-Verantwortlichen, dann werden die neu erworbenen Inhalte bald auch abseits des Vorabends zu sehen sein. "Etabliert sich das, wollen wir es 2019 in die Primetime ausweiten", sagte Discovery-Deutschland-Chefin Susanne Aigner-Drews kürzlich im "Horizont" (DWDL.de berichtete). Zugleich liebäugelte sie damals schon mit dem Schritt, die True-Crime- und Mystery-Inhalte in einen eigenen Sender auszulagern.

Teilen