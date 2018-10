Sport1 nimmt Abschied von Graciano Rocchigiani

© Sport1

Sport1 nimmt mit der Sondersendung "Mach's gut, Rocky!" am Sonntag Abschied vom tödlich verunglückten Graciano Rocchigiani und zeigt darin u.a. Highlights alter Kämpfe. Am Samstag bleibt der Co-Kommentatorten-Posten beim Box-Kampf unbesetzt.



05.10.2018 - 16:26 Uhr von Uwe Mantel 05.10.2018 - 16:26 Uhr

Sport1 widmet dem Anfang der Woche in Sizilien tödlich verunglückten Graciano Rocchigiani, der zuletzt als Box-Experte für den Sender im Einsatz war, eine Abschiedssendung. Ab 20:45 Uhr wird man unter dem Titel "Mach's gut, Rocky!" in einer Sondersendung unter anderem nochmal die Kämpfe von "Rocky" gegen Henry Maske 1995 sowie den Fight gegen den US-Amerikaner Michael Nunn, in dem sich Rocchigiani 1998 letztmals zum Weltmeister krönte, zeigen. Die Sendung begleitet Sport1-Box-Chef Tobias Drews und Moderatorin Sarah Valentina.

Schon am Samstag steht bei Sport1 ein großer Box-Abend auf dem Programm. In Gedenken an Rocchigiani wird man dabei den Co-Kommentatoren-Platz unbesetzt lassen. Hauptkampf des Abends ist das deutsche Duell zwischen Patrick Wojcicki und Sven Elbir um den Deutschen Meistertitel und die IBF-Intercontinental-Krone im Mittelgewicht. Dazu gibt es noch drei Vorkämpfe.

Wie es mit dem Box-Casting "The Next Rocky", in dem Rocchigiani der Jury angehörte, weitergeht, ist unterdessen weiterhin unklar. Sport1 hat die Online-Veröffentlichung weiterer Folgen in dieser Woche ausgesetzt, wie man dann weiter verfahren wird, sei noch nicht entschieden.

Teilen