ARD Quiz App hat jetzt eine Million registrierte Nutzer

Im Sommer 2017 hat die ARD eine Quiz-App auf den Markt gebracht, durch die man bei vielen Sendungen live mitspielen kann. Inzwischen zählt das Angebot bereits mehr als eine Million registrierte Nutzer, die ARD will die App künftig weiter ausbauen.



08.10.2018 - 11:49 Uhr von Timo Niemeier 08.10.2018 - 11:49 Uhr

Mit seinen Quizshows am Vorabend feiert Das Erste nun schon seit einiger Zeit große Erfolge. Im Juli 2017 startete man daher eine Quiz-App, in der die verschiedenen ARD-Formate kompakt gebündelt sind. Nutzer können in der App bei einigen Quiz-Shows live mitspielen, so wie etwa derzeit bei "Wer weiß denn sowas?". Nach der Sendung können die User Freunde zum Duell herausfordern oder sich mit den Teamkapitänen Bernhard Hoëcker und Elton messen. Nun hat das Angebot die Schallmauer von einer Million registrierten Nutzern durchbrochen, am Wochenende wurde das Ziel erreicht.

Frank Beckmann, ARD-Koordinator Vorabendprogramm, sagt dazu: "Der große Nutzerzuspruch bestätigt unsere Strategie: Mit attraktiven Online-Angebote ergänzen wir die beliebten Quizshows des Ersten und sorgen für zusätzliche Attraktivität gerade bei jüngeren Zielgruppen. Jetzt wollen wir die ARD Quiz App zu einer Community für Quizfans in Deutschland auszubauen."

