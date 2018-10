"ID" kommt: TLC lagert True-Crime in neues Label aus

© Discovery

Der Frausender TLC fährt seit geraumer Zeit mit seinen True-Crime-Formaten ausgesprochen erfolgreich. Nun holt man dafür das Label "ID" nach Deutschland. Perspektivisch ist sogar ein eigener True-Crime-Sender mit diesem Namen denkbar.



08.10.2018 - 15:33 Uhr von Alexander Krei 08.10.2018 - 15:33 Uhr

Schon im Sommer liebäugelte Discovery-Deutschland-Chefin Susanne Aigner-Drews mit dem Start eines eigenen True-Crime-Senders, schließlich betreibt man in den USA mit "ID - Investigation Discovery" schon längst eine Marke, die sich ausschließlich mit True Crime und Mystery befasst. Hierzulande sind die Formate dieser Genres bislang beim Frauensender TLC zu sehen, wo am Abend regelmäßig das Label "TLC Crime" zum Einsatz kommt.

Ob ID tatsächlich als eigenständiger Sender nach Deutschland kommen wird, ist noch offen. Klar ist aber, dass das Label TLC Crime ab sofort in ID umbenannt wird, wie Discovery am Montag bestätigte. Entsprechende Pläne hatte man bereits vor einigen Monaten in Aussicht gestellt (DWDL.de berichtete).

Im Zuge dessen wurde auch der Start der neuen Doku-Serie "Crimes of Fashion" angekündigt. Diese soll ab dem 15. November jeweils donnerstags um 21:15 Uhr ausgestrahlt werden. Das Format zeichnet den Aufstieg und Niedergang der Modeschöpfer Gianni Versace, Linda Sobek und Maurizio Gucci nach, die alle auf tragische Weise zu Tode kamen. In Interviews kommen Familienangehörige, Freunde und auch Ermittler zu Wort.

Parallel zum Start von ID will TLC in den kommenden Wochen vermehrt Formate von Scripps Network ins Programm nehmen. Der Medienkonzern gehört inzwischen zu Discovery und betreibt zahlreiche Special-Interest-Kanäle. Sollten die Formate erfolgreich sein, will TLC die Programmfarben im nächsten Jahr in die Primetime ausweiten. Nicht ausgeschlossen, dass dann im Gegenzug die ID-Formate in einem eigenen Sender auslagert werden.

