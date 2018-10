One und MDR machen "Die Show zur Frau" mit Bauerfeind

© WDR/Nadine Bernards

Katrin Bauerfeind bekommt eine neue Show, die ab Januar sowohl bei One als auch im MDR Fernsehen ausgestrahlt wird. Zusammen mit prominenten Gästen will die Moderatorin wöchentlich über Themen sprechen, die die Gesellschaft bewegen.



12.10.2018 - 12:32 Uhr von Alexander Krei 12.10.2018 - 12:32 Uhr

Katrin Bauerfeind bekommt im nächsten Jahr eine neue Sendung, die zunächst beim Spartensender One und später auch im MDR Fernsehen zu sehen sein wird. "Bauerfeind - Die Show zur Frau" nennt sich das Format, hinter dem die noch junge Produktionsfirma Banijay Productions Germany steht. One zeigt die Sendung ab dem 16. Januar jeweils mittwochs um 22:00 Uhr, drei Tage danach wird sie um 22:20 Uhr im MDR Fernsehen wiederholt.

Aufgezeichnet wird die Show im Kölner Dock.One, wo Bauerfeind mit prominenten Gästen jeweils ein Thema bespricht, darunter die Ideale unserer Gesellschaft und die Frage, worüber man heute noch lachen darf. "Nie bierernst, aber immer seriös, sehr unterhaltsam, aber immer mit Haltung" - so beschreibt One das Format, von dem zunächst zwölf Ausgaben entstehen sollen.

"So eine Sendung wollte ich immer schon machen", sagt Katrin Bauerfeind. "Ich bewege mich inhaltlich praktisch zwischen Heidi Klum und Maybrit Illner. Hier kann ich endlich mein gesammeltes Halbwissen anbringen, plus mein gesamtes Arsenal an Anekdoten, Geschichten und Gags. Ich hab spannende Gäste, tolle Aktionen und ein Studio, wo’s nicht reinregnet."

Lob kommt von One-Redaktionsleiter Karin Egle. "Sie ist lustig, charmant und schwäbisch direkt. Das alles macht sie zu einer einzigartigen Moderatorin", sagte sie über Bauerfeind. Und MDR-Programmdirektor Wolf Dieter Jacobi ergänzt: "Wir haben schon lange nach einem passenden Format für die außergewöhnliche Moderatorin gesucht und ich freue mich, dass wir die Show jetzt mit ONE realisieren können. Katrin Bauerfeind hat die Gabe, Tiefe und Komik zu transportieren und so die Zuschauerinnen und Zuschauer zu begeistern."

Teilen