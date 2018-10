Nach Verlust der Premier League: FA Cup wandert zu DAZN

© DAZN

Die Premier League hat DAZN zwar an Sky verloren, englischer Spitzenfußball wird aber auch künftig beim Streamingdienst zu sehen sein. Nun sicherte man sich den FA Cup für gleich sechs Spielzeiten - bislang lagen die Rechte bei Eurosport.



18.10.2018 - 10:55 Uhr von Timo Niemeier 18.10.2018 - 10:55 Uhr

Der Streaminganbieter DAZN hat sich die Rechte am englischen FA Cup für insgesamt sechs Spielzeiten bis 2023/2024 gesichert. Bereits vor einigen Tagen berichtete die "Sport Bild" über einen entsprechenden Deal, sprach aber davon, dass nur die nächsten drei Saisons bei DAZN zu sehen sein werden - tatsächlich sind es nun doppelt so viele. DAZN wird ausgewählte Spiele der Hauptrunde des Pokalwettbewerbs und ab dem Viertelfinale alle Spiele live und exklusiv in Deutschland, Österreich und der Schweiz übertragen.

Vor allem für Eurosport ist das eine Schlappe, bislang lagen die Rechte am englischen Pokal nämlich beim Discovery-Sender. DAZN dagegen kann seinen Nutzern damit auch in den kommenden Jahren Spitzenfußball von der Insel anbieten: Gerade erst hatte man ja die Premier League, eigentlich ein Kernrecht des Unternehmens, an Sky verloren, das ab der Saison 2019/20 wieder überträgt (DWDL.de berichtete). DAZN erklärte in Sachen Premier League, man habe sich mit dem Rechtehalter nicht auf eine "wirtschaftlich darstellbare Variante" verständigen können.

Die ersten Runden des FA Cups starten immer bereits im August für unterklassige Teams, diese Spiele werden nicht bei DAZN zu sehen sein. Der Streamingdienst steigt künftig im Januar und damit in der dritten Hauptrunde ein. Zu dieser Zeit treten auch die großen englischen Klubs im Wettbewerbs traditionell erstmals in Erscheinung.

Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN, sagt zum Rechteerwerb: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem FA Cup einen extrem attraktiven Pokalwettbewerb für die nächsten Saisons auf DAZN zeigen können. Damit stellen wir sicher, dass wir für Fans des englischen Fußballs auf DAZN auch weiterhin ein interessantes Angebot anbieten können!"

